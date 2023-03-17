Деруны и салат. Два простых рецепта с черемшой

Сейчас сезон черемши, вкусного лесного растения, которое одновременно по вкусу напоминает и лук, и чеснок.

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Черемша, лесной лук, медвежий лук, или лесной чеснок – все это названия одного и того же растения. Оно внесено в Красную книгу, но его уже стали выращивать и на огородах. Это полезное и вкусное растение. С ним готовят салаты, начинки для пирожков и деруны.

В Германии с черемшой даже готовят песто.

Она очень полезна, но черемша противопоказана при панкреатитах, холециститах, гепатитах, воспалениях желудка и кишечника. Также ее нельзя есть беременным, а также тем, кто страдает от гастрита, язвы желудка и эпилепсии.

Но если у вас нет противопоказаний, и черемша вам нравится, Фокус расскажет, как приготовить из нее два вкусных блюда.

Намазка из черемши

Ингредиенты:

сыр плавленый — 140 гр;

черемша — 70 гр;

майонез, соль.

Плавленый сыр нужно будет натереть на средней терке, так что хорошо охладите его в холодильнике, чтобы натирать было проще.

Черемшу хорошо помойте, обсушите и нарежьте полосками. Добавьте к натертому плавленому сыру, посолите и заправьте майонезом. Такой салат можно просто есть, можно использовать, как намазку для тостов, или как начинку для фаршированных яиц.

Деруны с черемшой

Ингредиенты:

картофель – 500 гр;

пучок черемши;

одно яйцо;

мука — 2 ст. л.;

соль, масло растительное.

Картофель очистите, хорошо помойте и натрите на крупной терке. Черемшу разберите на веточки и хорошо помойте.

Добавьте черемшу к картошке, предварительно ее отжав от лишней жидкости, вмешайте яйцо и добавьте муку. Посолите и поперчите.

Хорошо перемешайте и жарьте деруны на разогретом растительном масле буквально по паре минут с каждой стороны, пока они не зарумянятся. Подавайте со сметаной, или несладким йогуртом.

Также, если вы любите деруны, попробуйте приготовить панский дерун с грибами и куриным фаршем.