Деруни та салат. Два прості рецепти з черемшею

Зараз сезон черемші, смачної лісової рослини, яка одночасно на смак нагадує і цибулю, і часник.

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Черемша, лісова цибуля, ведмежа цибуля, або лісовий часник — все це назви однієї й тієї ж рослини. Вона внесена до Червоної книги, але її вже почали вирощувати і на городах. Це корисна та смачна рослина. З нею готують салати, начинки для пиріжків і деруни.

У Німеччині з черемшею навіть готують песто.

Вона дуже корисна, але черемша протипоказана при панкреатитах, холециститах, гепатитах, запаленнях шлунка та кишечника. Також її не можна їсти вагітним, а також тим, хто страждає від гастриту, виразки шлунка та епілепсії.

Але якщо у вас немає протипоказань, і черемша вам подобається, Фокус розповість, як приготувати з неї дві смачні страви.

Намазка з черемші

Інгредієнти:

сир плавлений — 140 г;

черемша — 70 г;

майонез, сіль.

Плавлений сир потрібно буде натерти на середній тертці, тому добре охолодіть його в холодильнику, щоб натирати було простіше.

Черемшу добре помийте, обсушіть і наріжте смужками. Додайте до натертого плавленого сиру, посоліть і заправте майонезом. Такий салат можна просто їсти, можна використовувати як намазку для тостів, або як начинку для фаршированих яєць.

Деруни з черемшею

Інгредієнти:

картопля — 500 г;

пучок черемші;

одне яйце;

борошно — 2 ст. л.;

сіль, олія.

Картоплю очистіть, добре помийте і натріть на тертці. Черемшу розберіть на гілочки і добре помийте.

Додайте черемшу до картоплі, попередньо віджавши її від зайвої рідини, вмішайте яйце і додайте борошно. Посоліть і поперчіть.

Добре перемішайте і смажте деруни на розігрітій олії буквально по кілька хвилин із кожного боку, поки вони не зарум'яняться. Подавайте зі сметаною або несолодким йогуртом.

Також, якщо ви любите деруни, спробуйте приготувати панський дерун із грибами та курячим фаршем.