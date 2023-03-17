Идеален с любым гарниром: как приготовить вкусный бефстроганов

На приготовление этого блюда уйдет относительно немного времени, а результат порадует.

Related video

Бефстроганов — это тонко нарезанные кусочки говядины, тушенные, чаще всего, в сметанном соусе. Однако не менее вкусным это блюдо получается, если добавить в него томатную пасту. Она придаст кислинку и обогатит вкус блюда, идеально подходящего в качестве гарнира к кашам, картофелю, пасте. Как приготовить идеальный бефстроганов, рассказала автор блока "Вкусные рецепты на каждый день".

Бефстроганов

Ингредиенты:

говядина (вырезка) – 800 гр;

лук (большой) – 3 шт;

подсолнечное масло – 4-5 ст. л;

сливочное масло – 75 гр;

томатная паста – 3 ст.л;

сметана — 300 гр;

мука – 1,5 ст. л;

соль, перец, любимые – по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо помыть, очистить от лишних пленок и жира, помыть и обсушить бумажным полотенцем, затем порезать кусочками и хорошо отбить.

Лук почистить и порезать тонкими полукольцами.

3 столовые ложки растительного масла разогреть на сковороде с добавлением 45 гр сливочного масла, обжарить лук, убавив огонь до минимума. Жарить, пока лук станет прозрачным и мягким.

Готовые отбивные порезать тонкой соломкой. На другой сковороде разогреть 1,5 ст. л. масла и 30 г масла, бросить порезанное мясо и жарить его на большом огне. Когда влага из мяса полностью испарится, жарить пару минут, добавить соль, перец, любимые специи. После этого, помешивая, жарить еще одну минуту. Затем выключить огонь.

Далее продолжаем готовить соус. К готовому протушенному до мягкости и прозрачности луку добавить соль, перец, 1 ч. л. сахара, перемешать, равномерно всыпать муку, снова перемешать, добавить сметану, томатную пасту, 1/2 ст. воды, перемешать, довести до кипения.

В кипящий соус выложить поджаренное мясо, добавить при необходимости еще воду и на небольшом огне тушить до готовности мяса, периодически помешивая. Во время приготовления пробуйте соус на соль и специи, а желаемую густоту соуса регулируйте водой.

Ранее Фокус писал, как приготовить свиные ребра на сковороде.