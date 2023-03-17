Ідеальний з будь-яким гарніром: як приготувати смачний бефстроганов

На приготування цієї страви піде відносно небагато часу, а результат потішить.

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Бефстроганов — це тонко нарізані шматочки яловичини, тушковані найчастіше в сметанному соусі. Однак не менш смачною ця страва виходить, якщо додати до неї томатну пасту. Вона додасть кислинку і збагатить смак страви, що ідеально підходить як гарнір до каш, картоплі, пасти. Як приготувати ідеальний бефстроганов, розповіла авторка блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Бефстроганов

Інгредієнти:

яловичина (вирізка) – 800 г;

цибуля (велика) — 3 шт;

соняшникова олія – 4-5 ст. л;

вершкове масло – 75 г;

томатна паста – 3 ст. л;

сметана — 300 г;

борошно — 1,5 ст. л;

сіль, перець, улюблені спеції – до смаку.

Спосіб приготування:

М'ясо помити, очистити від зайвих плівок та жиру, помити та обсушити паперовим рушником, потім порізати на шматочки та добре відбити.

Цибулю почистити і нарізати тонкими півкільцями.

3 столові ложки олії розігріти на сковороді з додаванням 45 гр вершкового масла, обсмажити цибулю, зменшивши вогонь до мінімуму. Смажити, поки цибуля стане прозорою і м'якою.

Готові відбивні нарізати тонкою соломкою. На іншій сковороді розігріти 1,5 ст. л. олії та 30 г масла, кинути порізане м'ясо і смажити його на великому вогні. Коли волога з м'яса повністю випарується, смажити декілька хвилин, додати сіль, перець, улюблені спеції. Після цього, помішуючи, смажити ще одну хвилину. Потім вимкнути вогонь.

Далі продовжуємо готувати соус. До готової протушкованої до м'якості та прозорості цибулі додати сіль, перець, 1 ч. л. цукру, перемішати, рівномірно всипати борошно, знову перемішати, додати сметану, томатну пасту, 1/2 ст. води, перемішати, довести до кипіння.

У киплячий соус викласти підсмажене м'ясо, додати при необхідності воду і на невеликому вогні тушкувати до готовності м'яса, періодично помішуючи. Під час приготування пробуйте соус на сіль та спеції, а бажану густоту соусу регулюйте водою.

Раніше Фокус писав, як приготувати свинячі ребра на сковороді.