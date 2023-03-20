Деруны по-мексикански: оригинальный рецепт знакомого блюда
Картофель в Мексике есть — а значит, есть и деруны, но, конечно, с вкраплениями местных продуктов
Деруны по-мексикански делаются на базе известного местного блюда "кесадилья" — лепешки из смеси курицы, лука, сладкого перца, сыра и кукурузы. Добавив к этому многообразию тертый картофель, кулинары с Mirtesen и получили то, что сейчас вслед за ними попробуем приготовить и мы.
Деруны по-мексикански
Ингредиенты:
- картофель — 0.5 кг;
- куриная грудка — 150 г;
- перец сладкий — 1;
- лук репчатый — 1;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатная паста — 1 ст. л.
- сыр — 100 г;
- кукуруза — 100 г;
- яйцо — 1;
- мука — 1 ст. л.;
- соль
Деруны по-мексикански начинаем с картошки, которую чистим и трем на крупной терке. Отжимаем, солим, вбиваем яйцо и немного муки. Замешиваем. Максимально мелко нарезаем (или измельчаем в блендере) остальные ингредиенты. Обжариваем, добавляя на сковороду строго в такой последовательности: лук, курица, сладкий перец, томат (паста), чеснок, кукуруза. После каждой добавки перемешиваем, выдерживаем до готовности.
Выкладываем в другую сковороду картофельную массу и жарим ее с двух сторон в растительном масле как один большой блин. Когда готово, помещаем приготовленную начинку на одну половину блина, посыпаем тертым сыром, а другой накрываем. И отправляем в духовку минут на 10-15 при температуре 150-160 градусов.
Подавать дерун по-мексикански рекомендуют с аджикой или аналогичным соусом, нарезав на несколько порций.