Деруны по-мексикански: оригинальный рецепт знакомого блюда

Картофель в Мексике есть — а значит, есть и деруны, но, конечно, с вкраплениями местных продуктов

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Деруны по-мексикански делаются на базе известного местного блюда "кесадилья" — лепешки из смеси курицы, лука, сладкого перца, сыра и кукурузы. Добавив к этому многообразию тертый картофель, кулинары с Mirtesen и получили то, что сейчас вслед за ними попробуем приготовить и мы.

Деруны по-мексикански

Ингредиенты:

картофель — 0.5 кг;

куриная грудка — 150 г;

перец сладкий — 1;

лук репчатый — 1;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 1 ст. л.

сыр — 100 г;

кукуруза — 100 г;

яйцо — 1;

мука — 1 ст. л.;

соль

Деруны по-мексикански начинаем с картошки, которую чистим и трем на крупной терке. Отжимаем, солим, вбиваем яйцо и немного муки. Замешиваем. Максимально мелко нарезаем (или измельчаем в блендере) остальные ингредиенты. Обжариваем, добавляя на сковороду строго в такой последовательности: лук, курица, сладкий перец, томат (паста), чеснок, кукуруза. После каждой добавки перемешиваем, выдерживаем до готовности.

Выкладываем в другую сковороду картофельную массу и жарим ее с двух сторон в растительном масле как один большой блин. Когда готово, помещаем приготовленную начинку на одну половину блина, посыпаем тертым сыром, а другой накрываем. И отправляем в духовку минут на 10-15 при температуре 150-160 градусов.

Подавать дерун по-мексикански рекомендуют с аджикой или аналогичным соусом, нарезав на несколько порций.