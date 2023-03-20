Деруни по-мексиканськи: оригінальний рецепт знайомої страви

Картопля в Мексиці є — отже, є й деруни, але, звісно, із вкрапленнями місцевих продуктів

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Деруни по-мексиканськи робляться на базі відомої місцевої страви "кесадилля" — це коржики з суміші курки, цибулі, солодкого перцю, сиру та кукурудзи. Додавши до цього різноманіття терту картоплю, кулінари з Mirtesen і отримали те, що зараз слідом за ними спробуємо приготувати і ми.

Деруни по-мексиканськи

Інгредієнти:

картопля — 0.5 кг;

куряча грудка — 150 г;

перець солодкий — 1;

цибуля ріпчаста — 1;

часник — 2 зубчики;

томатна паста — 1 ст. л.

сир — 100 г;

кукурудза — 100 г;

яйце — 1;

борошно — 1 ст. л.;

сіль

Деруни по-мексиканськи починаємо з картоплі, яку чистимо і тремо на великій тертці. Віджимаємо, солимо, вбиваємо яйце і трохи муки. Замішуємо. Максимально дрібно нарізаємо (або подрібнюємо у блендері) решту інгредієнтів. Обсмажуємо, додаючи на сковороду у такій послідовності: цибуля, курка, солодкий перець, томат (паста), часник, кукурудза. Після кожної добавки перемішуємо, витримуємо до готовності.

Викладаємо в другу сковороду картопляну масу і смажимо її з двох сторін у олії як один великий млинець. Коли готово, поміщаємо начинку на одну половину млинця, посипаємо тертим сиром, а інший накриваємо. І відправляємо в духовку на 10-15 хвилин при температурі 150-160 градусів.

Подавати дерун по-мексиканськи рекомендують з аджикою або аналогічним соусом, нарізавши кілька порцій.