Деруни по-мексиканськи: оригінальний рецепт знайомої страви
Картопля в Мексиці є — отже, є й деруни, але, звісно, із вкрапленнями місцевих продуктів
Деруни по-мексиканськи робляться на базі відомої місцевої страви "кесадилля" — це коржики з суміші курки, цибулі, солодкого перцю, сиру та кукурудзи. Додавши до цього різноманіття терту картоплю, кулінари з Mirtesen і отримали те, що зараз слідом за ними спробуємо приготувати і ми.
Деруни по-мексиканськи
Інгредієнти:
- картопля — 0.5 кг;
- куряча грудка — 150 г;
- перець солодкий — 1;
- цибуля ріпчаста — 1;
- часник — 2 зубчики;
- томатна паста — 1 ст. л.
- сир — 100 г;
- кукурудза — 100 г;
- яйце — 1;
- борошно — 1 ст. л.;
- сіль
Деруни по-мексиканськи починаємо з картоплі, яку чистимо і тремо на великій тертці. Віджимаємо, солимо, вбиваємо яйце і трохи муки. Замішуємо. Максимально дрібно нарізаємо (або подрібнюємо у блендері) решту інгредієнтів. Обсмажуємо, додаючи на сковороду у такій послідовності: цибуля, курка, солодкий перець, томат (паста), часник, кукурудза. Після кожної добавки перемішуємо, витримуємо до готовності.
Викладаємо в другу сковороду картопляну масу і смажимо її з двох сторін у олії як один великий млинець. Коли готово, поміщаємо начинку на одну половину млинця, посипаємо тертим сиром, а інший накриваємо. І відправляємо в духовку на 10-15 хвилин при температурі 150-160 градусів.
Подавати дерун по-мексиканськи рекомендують з аджикою або аналогічним соусом, нарізавши кілька порцій.