Как избавиться от всего лишнего: рецепт ирландского рагу
Классическое ирландское рагу — блюдо, в которое можно добавить все, что угодно
Как говорил Джером К. Джером, "главное достоинство ирландского рагу — сразу избавляешься от всего лишнего". Джордж из "Трое в лодке, не считая собаки" считал, что туда можно добавлять решительно все, что угодно, кроме водяных крыс. Но вообще, в ирландском рагу главное — чувство меры. Его и старался соблюдать в процессе приготовления кулинарный блогер дядя Женя — хотя, конечно, внес в классический рецепт некоторые вариации.
Ирландское рагу
Ингредиенты:
- баранина — 500 г;
- картофель — 4;
- морковь — 2;
- лук репчатый — 2;
- майонез — 2 ст.л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- розмарин сушеный — 1 ч. л.;
- тимьян сушеный — 1 ч. л.;
- вустерский соус — 1 ст. л.;
- пиво темное — 350 мл;
- мука — 2 ст.л.;
- растительное масло;
- соль, перец
Для ирландского рагу берем в качестве основы кусок баранины грамм на 500-600 на двух едоков. В идеале, конечно — лопатку. Режем мясо на небольшие кубики, вываливаем в муке, солим и перчим. Обжариваем со всех сторон в растительном масле до золотистости.
Подготавливаем овощи. Режем картофель средними дольками, морковку объемистыми кружочками, лук средними кубиками.
Готовим в отдельной посуде соус. Тут есть вариация — можно в качестве основы использовать горчицу, можно — майонез. Будут два разных соуса — острый или сочный. К основе (пара столовых ложек горчицы или майонеза) добавляем мелко рубленый чеснок, сушеные розмарин и тимьян, в случае с горчицей — еще и чайную ложку сахара. И для пущей близости к оригиналу — столовую ложку вустерского соуса. Тщательно перемешиваем.
Высыпаем мясо и овощи в кастрюлю, выливаем туда же соус. Добавляем 2/3 поллитровой бутылки темного пива, доливаем куриным бульоном или просто водой так, чтобы жидкость слегка покрыла продукты. Доводим до кипения и оставляем тушиться под крышкой на пару часов, периодически помешивая.
Через 2 часа получаем вкусное и питательное ирландское рагу, от которого сам святой Патрик не отказался бы, уверяет дядя Женя.