Как избавиться от всего лишнего: рецепт ирландского рагу

Классическое ирландское рагу — блюдо, в которое можно добавить все, что угодно

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Как говорил Джером К. Джером, "главное достоинство ирландского рагу — сразу избавляешься от всего лишнего". Джордж из "Трое в лодке, не считая собаки" считал, что туда можно добавлять решительно все, что угодно, кроме водяных крыс. Но вообще, в ирландском рагу главное — чувство меры. Его и старался соблюдать в процессе приготовления кулинарный блогер дядя Женя — хотя, конечно, внес в классический рецепт некоторые вариации.

Ирландское рагу

Ингредиенты:

баранина — 500 г;

картофель — 4;

морковь — 2;

лук репчатый — 2;

майонез — 2 ст.л.;

чеснок — 3 зубчика;

розмарин сушеный — 1 ч. л.;

тимьян сушеный — 1 ч. л.;

вустерский соус — 1 ст. л.;

пиво темное — 350 мл;

мука — 2 ст.л.;

растительное масло;

соль, перец

Для ирландского рагу берем в качестве основы кусок баранины грамм на 500-600 на двух едоков. В идеале, конечно — лопатку. Режем мясо на небольшие кубики, вываливаем в муке, солим и перчим. Обжариваем со всех сторон в растительном масле до золотистости.

Подготавливаем овощи. Режем картофель средними дольками, морковку объемистыми кружочками, лук средними кубиками.

Готовим в отдельной посуде соус. Тут есть вариация — можно в качестве основы использовать горчицу, можно — майонез. Будут два разных соуса — острый или сочный. К основе (пара столовых ложек горчицы или майонеза) добавляем мелко рубленый чеснок, сушеные розмарин и тимьян, в случае с горчицей — еще и чайную ложку сахара. И для пущей близости к оригиналу — столовую ложку вустерского соуса. Тщательно перемешиваем.

Высыпаем мясо и овощи в кастрюлю, выливаем туда же соус. Добавляем 2/3 поллитровой бутылки темного пива, доливаем куриным бульоном или просто водой так, чтобы жидкость слегка покрыла продукты. Доводим до кипения и оставляем тушиться под крышкой на пару часов, периодически помешивая.

Через 2 часа получаем вкусное и питательное ирландское рагу, от которого сам святой Патрик не отказался бы, уверяет дядя Женя.