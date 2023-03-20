Як позбавитися всього зайвого: рецепт ірландського рагу

Класичне ірландське рагу — страва, в яку можна додати все, що завгодно

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Як говорив Джером К. Джером, "головна гідність ірландського рагу — відразу позбавляєшся всього зайвого". Джордж з "Троє в човні, не рахуючи собаки" вважав, що туди можна додавати рішуче все, що завгодно, крім водяних щурів. Але взагалі, в ірландському рагу головне почуття міри. Його й намагався дотримуватись у процесі приготування кулінарний блогер дядько Женя — хоча, звичайно, вніс у класичний рецепт деякі варіації.

Ірландське рагу

Інгредієнти:

баранина — 500 г;

картопля — 4;

морква — 2;

цибуля ріпчаста — 2;

майонез — 2 ст.л.;

часник — 3 зубчики;

розмарин сушений — 1 ч. л.;

чебрець сушений — 1 ч. л.;

вустерський соус — 1 ст. л.;

пиво темне – 350 мл;

борошно — 2 ст.л.;

олія;

сіль, перець

Для ірландського рагу беремо як основу шматок баранини грам на 500-600 на двох. В ідеалі, звичайно, лопатку. Ріжемо м'ясо на невеликі кубики, вивалюємо в борошні, солимо і перчимо. Обсмажуємо з усіх боків у олії до золотистості.

Готуємо овочі. Ріжемо картоплю середніми часточками, моркву об'ємними кружальцями, цибулю середніми кубиками.

Готуємо в окремому посуді соус. Тут є варіація — можна як основу використовувати гірчицю, можна — майонез. Будуть два різні соуси — гострий чи соковитий. До основи (пара столових ложок гірчиці або майонезу) додаємо дрібно рубаний часник, сушені розмарин і чебрець, у випадку з гірчицею — ще й чайну ложку цукру. І для більшої близькості до оригіналу – столову ложку вустерського соусу. Ретельно перемішуємо.

Висипаємо м'ясо та овочі в каструлю, виливаємо туди ж соус. Додаємо 2/3 півлітрової пляшки темного пива, доливаємо курячим бульйоном або просто водою так, щоб рідина трохи покрила продукти. Доводимо до кипіння і залишаємо тушкуватися під кришкою на пару годин, періодично помішуючи.

Через 2 години отримуємо смачне та поживне ірландське рагу, від якого сам святий Патрік не відмовився б, запевняє дядько Женя.