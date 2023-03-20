Вишня и шоколад. Рецепт классического торта "Черный лес"

Нежный шоколадный бисквит в сочетании с сочной вишней и взбитыми сливками – это точно один из вкуснейших тортов мире.

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Торт "Черный лес", как считается, был придуман в Германии, оттуда и название. Также его называют торт Шварцвальд. Это очень вкусный и нежный десерт, в котором идеально сочетается вкус шоколада, кислинка вишни и взбитые сливки.

Если свежей вишни нет, можно взять и замороженную, а для украшения можно взять плитку черного шоколада и несколько коктейльных вишенок. Фокус расскажет, как приготовить этот торт.

Торт "Черный лес"

Для бисквита

мука — 100 г;

пять яиц;

сахар — 170 гр;

крахмал — 50 гр;

какао-порошок — 30 гр;

сливочное масло — 30 гр;

сода на кончике чайной ложки.

Для крема

сливки 33 % — 750 гр;

сахарная пудра — 170 гр.

Для начинки

вишня — 400 гр;

сахар — 50 гр.

Для начала приготовьте шоколадный бисквит. Смешайте в миске муку и крахмал, растопите на водяной бане, или в микроволновке сливочное масло.

Смешайте яйца с сахаром и поместите на водяную баню, нагрейте до температуры в 43 градуса, постоянно помешивая. Снимите с огня и взбейте в пышную пену.

Вмешать венчиком муку, крахмал, порошок какао и соду. Тесто должно получиться в меру жидким, скорей текучим, как густая сметана. Вмешайте венчиком растопленное сливочное масло.

Вылейте в форму тесто и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около часа. Времени может уйти и меньше. Когда проткнете бисквит деревянной шпажкой и достанете ее сухой – бисквит готов.

Достаньте бисквит из формы, остудите, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на ночь. После бисквит нужно разрезать на коржи. В идеале – на три, но два тоже будет неплохо.

Теперь время готовить начинку. Доведите вишню с сахаром до кипения и проварите пару минут, остудите и слейте сироп. Он пойдет на пропитку коржей.

Соедините сливки с сахарной пудрой и взбейте до пышности, если хотите — вмешайте какао. Но для классического "Черного леса" крем готовят без какао.

Коржи пропитайте вишневым сиропом, промажьте кремом, добавляя вишни и соберите торт. Смажьте торт с боков и сверху кремом, украсьте вишенками и тертым шоколадом. Отправьте "Черный лес" пропитываться на пару часов в холодильник.

Также вы можете приготовить еще один классический десерт. Вкуснейший торт "Карпатка" с заварным кремом из заварного теста.