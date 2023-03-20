Вишня и шоколад. Рецепт классического торта "Черный лес"
Нежный шоколадный бисквит в сочетании с сочной вишней и взбитыми сливками – это точно один из вкуснейших тортов мире.
Торт "Черный лес", как считается, был придуман в Германии, оттуда и название. Также его называют торт Шварцвальд. Это очень вкусный и нежный десерт, в котором идеально сочетается вкус шоколада, кислинка вишни и взбитые сливки.
Если свежей вишни нет, можно взять и замороженную, а для украшения можно взять плитку черного шоколада и несколько коктейльных вишенок. Фокус расскажет, как приготовить этот торт.
Торт "Черный лес"
Для бисквита
- мука — 100 г;
- пять яиц;
- сахар — 170 гр;
- крахмал — 50 гр;
- какао-порошок — 30 гр;
- сливочное масло — 30 гр;
- сода на кончике чайной ложки.
Для крема
- сливки 33 % — 750 гр;
- сахарная пудра — 170 гр.
Для начинки
- вишня — 400 гр;
- сахар — 50 гр.
Для начала приготовьте шоколадный бисквит. Смешайте в миске муку и крахмал, растопите на водяной бане, или в микроволновке сливочное масло.
Смешайте яйца с сахаром и поместите на водяную баню, нагрейте до температуры в 43 градуса, постоянно помешивая. Снимите с огня и взбейте в пышную пену.
Вмешать венчиком муку, крахмал, порошок какао и соду. Тесто должно получиться в меру жидким, скорей текучим, как густая сметана. Вмешайте венчиком растопленное сливочное масло.
Вылейте в форму тесто и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около часа. Времени может уйти и меньше. Когда проткнете бисквит деревянной шпажкой и достанете ее сухой – бисквит готов.
Достаньте бисквит из формы, остудите, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на ночь. После бисквит нужно разрезать на коржи. В идеале – на три, но два тоже будет неплохо.
Теперь время готовить начинку. Доведите вишню с сахаром до кипения и проварите пару минут, остудите и слейте сироп. Он пойдет на пропитку коржей.
Соедините сливки с сахарной пудрой и взбейте до пышности, если хотите — вмешайте какао. Но для классического "Черного леса" крем готовят без какао.
Коржи пропитайте вишневым сиропом, промажьте кремом, добавляя вишни и соберите торт. Смажьте торт с боков и сверху кремом, украсьте вишенками и тертым шоколадом. Отправьте "Черный лес" пропитываться на пару часов в холодильник.
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