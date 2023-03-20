Вишня і шоколад. Рецепт класичного торта "Чорний ліс"

Ніжний шоколадний бісквіт у поєднанні із соковитою вишнею та збитими вершками — це точно один із найсмачніших тортів у світі.

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Торт "Чорний ліс", як вважається, був вигаданий у Німеччині, звідти й назва. Також його називають торт Шварцвальд. Це дуже смачний і ніжний десерт, у якому ідеально поєднується смак шоколаду, кислинка вишні та збиті вершки.

Якщо свіжої вишні немає, можна взяти заморожену, а для прикраси можна взяти плитку чорного шоколаду і кілька коктейльних вишень. Фокус розповість, як приготувати цей торт.

Торт "Чорний ліс"

Для бісквіту:

борошно — 100 г;

п'ять яєць;

цукор — 170 г;

крохмаль — 50 г;

какао-порошок — 30 г;

вершкове масло — 30 г;

сода на кінчику чайної ложки.

Для крему:

вершки 33% — 750 г;

цукрова пудра — 170 г.

Для начинки

вишня — 400 г;

цукор — 50 г.

Для початку приготуйте шоколадний бісквіт. Змішайте в мисці борошно та крохмаль, розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі вершкове масло.

Змішайте яйця з цукром і помістіть на водяну баню, нагрійте до температури 43 градуси, постійно помішуючи. Зніміть з вогню та збийте в пишну піну.

Вмішати вінчиком борошно, крохмаль, порошок какао та соду. Тісто має вийти в міру рідким, скоріше текучим, як густа сметана. Вмішайте вінчиком розтоплене вершкове масло.

Вилийте у форму тісто і запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно годину. Часу може піти й менше. Коли проткнете бісквіт дерев'яною шпажкою і дістанете її сухою — бісквіт готовий.

Дістаньте бісквіт із форми, остудіть, оберніть харчовою плівкою та приберіть у холодильник на ніч. Після бісквіт потрібно розрізати на коржі. В ідеалі — на три, але два теж буде непогано.

Тепер час готувати начинку. Доведіть вишню з цукром до кипіння і проваріть кілька хвилин, остудіть і злийте сироп. Він піде на просочення коржів.

З'єднайте вершки з цукровою пудрою і збийте до пишності, якщо хочете — вмішайте какао. Але для класичного "Чорного лісу" крем готують без какао.

Коржі просочіть вишневим сиропом, промажте кремом, додаючи вишні та зберіть торт. Змастіть торт із боків і зверху кремом, прикрасьте вишеньками і тертим шоколадом. Відправте "Чорний ліс" просочуватись на кілька годин у холодильник.

Також можна приготувати ще один класичний десерт. Найсмачніший торт "Карпатка" із заварним кремом із заварного тіста.