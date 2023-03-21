Классический салат с деликатесным ингредиентом. Рецепт "Мимозы" с печенью трески

Related video

Салат "Мимоза" обычно готовится с консервированной рыбой, но можно сделать его более изысканным.

"Мимоза" хоть и появился в те времена, когда буквально все продукты были дефицитом, но до сих пор остается популярным. В нем идеально сочетаются овощи, рыбная прослойка и немного майонеза.

Традиционно, для салата "Мимоза" используют консервированную рыбу вроде сардин, скумбрии, или тунца. Но можно сделать его более изысканным, заменив рыбу печенью трески. Фокус расскажет, как приготовить вкусный салат.

Салат "Мимоза" с печенью трески

Ингредиенты:

две картофелины;

печень трески — 200 гр;

два яйца;

одна крупная морковка;

твердый сыр – 60 гр;

лук-порей, майонез, соль

Лучше сразу приготовить все ингредиенты для салата, чтобы потом комфортно его собрать. Картофель хорошо вымойте и отварите до готовности в мундире. Пусть полностью остынет, а потом натрите его на средней терке. Лук-порей мелко нарежьте. Отварите морковку (это можно сделать в одной кастрюле с картофелем), остудите и натрите на средней терке.

Яйца сварите вкрутую. К слову, чтобы желток не приобрел неприятный серый оттенок, не варите яйца дольше, чем 10 минут. Охладите, разделите на белки и желтки. Желтки натрите на средней терке. Натрите твердый сыр и перемешайте с желтками. Белок натрите на мелкой терке в отдельную миску.

Теперь время собирать салат, который, как мы помним, укладывается слоями. Сначала выложите слой картофеля, слегка смажьте майонезом и посолите.

Потом уложите слой лука-порея, потом слой яичных белков, потом печень трески, размятую вилкой, снова смажьте майонезом. Потом уложите слой моркови и смажьте майонезом. Сверху присыпьте желтками с тертым сыром.

Уберите "Мимозу" в холодильник хотя бы на час, чтобы все слои пропитались майонезом.

Можно сверху украсить зеленью вроде петрушки, или укропа перед подачей, но можно обойтись и без этого.

Также вы можете приготовить традиционный салат "Мимоза".