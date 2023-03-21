Класичний салат із делікатесним інгредієнтом. Рецепт "Мімози" з печінкою тріски

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Салат "Мімоза" зазвичай готується з консервованою рибою, але можна зробити його більш вишуканим.

"Мімоза" хоч і з'явилася в ті часи, коли буквально всі продукти були дефіцитом, але й досі залишається популярним. У ній ідеально поєднуються овочі, рибний прошарок і трохи майонезу.

Традиційно, для салату "Мімоза" використовують консервовану рибу на кшталт сардин, скумбрії або тунця. Але можна зробити її вишуканішим, замінивши рибу печінкою тріски. Фокус розповість, як приготувати смачний салат.

Салат "Мімоза" з печінкою тріски

Інгредієнти:

дві картоплини;

печінка тріски — 200 гр;

два яйця;

одна велика морквина;

твердий сир – 60 г;

цибуля-порей, майонез, сіль

Найкраще відразу приготувати всі інгредієнти для салату, щоб потім комфортно його зібрати. Картоплю добре вимийте і відваріть до готовності в мундирі. Нехай повністю охолоне, а потім натріть його на середній тертці. Цибулю-порей дрібно наріжте. Відваріть моркву (це можна зробити в одній каструлі з картоплею), остудіть і натріть на середній тертці.

Яйця зваріть круто. До речі, щоб жовток не набув неприємного сірого відтінку, не варіть яйця довше, ніж 10 хвилин. Охолодіть, розділіть на білки та жовтки. Жовтки натріть на середній тертці. Натріть сир і перемішайте з жовтками. Білок натріть на дрібній тертці в окрему миску.

Тепер час збирати салат, який, як ми пам'ятаємо, укладається шарами. Спочатку викладіть шар картоплі, трохи змастіть майонезом і посоліть.

Потім укладіть шар цибулі-порею, потім шар яєчних білків, потім печінку тріски, розім'яту виделкою, знову змастіть майонезом. Потім покладіть шар моркви і змастіть майонезом. Зверху присипте жовтками із тертим сиром.

Заберіть "Мімозу" в холодильник хоча б на годину, щоб усі шари просочилися майонезом.

Можна зверху прикрасити зеленню на зразок петрушки або кропу перед подачею, але можна обійтися і без цього.

Також ви можете приготувати традиційний салат "Мімоза".