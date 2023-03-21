Сытное мясное блюдо к ужину. Рецепт тефтелей с луковым соусом

Этот рецепт был опубликован в фанатском издании рецептов из мира Гарри Поттера.

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Из фарша можно приготовить множество отличных блюд: соус для спагетти, начинку для пирожков, котлеты, фрикадельки и тефтели.

А если тефтели положить в луковый соус, то они получатся очень вкусными. Этот рецепт известный одесский кулинарный блогер, который пишет под ником "Из Одессы с морковью", нашел в фанатской книге рецептов из мира Гарри Поттера. И результат получился отличным.

Особенно он придется по душе тем, кто любит густые вкусные соусы.

Тефтели с луковым соусом

Ингредиенты:

фарш из свинины и говядины – 600 гр;

панировочные сухари – 20 гр;

одно яйцо;

одна луковица;

сладкая горчица – 2 ст. л.;

сливочное масло -2 ст. л.

Для лукового соуса:

репчатый лук – 500 гр;

зубчик чеснока;

говяжий, или куриный бульон — 300 мл;

белое сухое вино – 200 мл;

лимонный сок -1 ст. л.;

сметана – 2 ст. л.;

соль, молотый черный перец, растительное масло.

В миске смешайте фарш, панировочные сухари и яйцо. Лук нарежьте очень мелко и вмешайте в фарш. Добавьте сладкую (дижонскую) горчицу.

Посолите и поперчите и хорошо вымесите фарш. Не лишним будет несколько раз его сильно ударить о дно миски, чтобы "выбить" весь воздух. Тогда тефтели будут хорошо держать форму.

Сформируйте небольшие тефтельки размером с грецкий орех, или чуть крупнее.

Растопите в сковороде смесь сливочного и растительного масла и обжарьте тефтели со всех сторон.

Теперь время готовить соус. Лук нарежьте тонкими кольцами и положите в ту же сковороду, где готовили тефтели. Жарьте-тушите на небольшом огне, помешивая, чтобы лук не подгорел.

Добавьте мелко порезанный чеснок. Влейте бульон, белое вино, лимонный сок, можете добавить тимьян, он хорошо подходит к мясным блюдам. Увеличьте огонь и доведите соус до кипения. Потом уменьшите огонь до минимального и добавьте сметану. Посолите и поперчите.

Уложите тефтели в соус и протушите на небольшом огне минут пятнадцать.

Подавать их лучше с рисом, любой кашей, или вкусным картофельным пюре. Как его готовить мы уже рассказывали ранее.