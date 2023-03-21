Сытное мясное блюдо к ужину. Рецепт тефтелей с луковым соусом
Этот рецепт был опубликован в фанатском издании рецептов из мира Гарри Поттера.
Из фарша можно приготовить множество отличных блюд: соус для спагетти, начинку для пирожков, котлеты, фрикадельки и тефтели.
А если тефтели положить в луковый соус, то они получатся очень вкусными. Этот рецепт известный одесский кулинарный блогер, который пишет под ником "Из Одессы с морковью", нашел в фанатской книге рецептов из мира Гарри Поттера. И результат получился отличным.
Особенно он придется по душе тем, кто любит густые вкусные соусы.
Тефтели с луковым соусом
Ингредиенты:
- фарш из свинины и говядины – 600 гр;
- панировочные сухари – 20 гр;
- одно яйцо;
- одна луковица;
- сладкая горчица – 2 ст. л.;
- сливочное масло -2 ст. л.
Для лукового соуса:
- репчатый лук – 500 гр;
- зубчик чеснока;
- говяжий, или куриный бульон — 300 мл;
- белое сухое вино – 200 мл;
- лимонный сок -1 ст. л.;
- сметана – 2 ст. л.;
- соль, молотый черный перец, растительное масло.
В миске смешайте фарш, панировочные сухари и яйцо. Лук нарежьте очень мелко и вмешайте в фарш. Добавьте сладкую (дижонскую) горчицу.
Посолите и поперчите и хорошо вымесите фарш. Не лишним будет несколько раз его сильно ударить о дно миски, чтобы "выбить" весь воздух. Тогда тефтели будут хорошо держать форму.
Сформируйте небольшие тефтельки размером с грецкий орех, или чуть крупнее.
Растопите в сковороде смесь сливочного и растительного масла и обжарьте тефтели со всех сторон.
Теперь время готовить соус. Лук нарежьте тонкими кольцами и положите в ту же сковороду, где готовили тефтели. Жарьте-тушите на небольшом огне, помешивая, чтобы лук не подгорел.
Добавьте мелко порезанный чеснок. Влейте бульон, белое вино, лимонный сок, можете добавить тимьян, он хорошо подходит к мясным блюдам. Увеличьте огонь и доведите соус до кипения. Потом уменьшите огонь до минимального и добавьте сметану. Посолите и поперчите.
Уложите тефтели в соус и протушите на небольшом огне минут пятнадцать.
Подавать их лучше с рисом, любой кашей, или вкусным картофельным пюре. Как его готовить мы уже рассказывали ранее.