Поживна м'ясна страва на вечерю. Рецепт тефтелей із цибулевим соусом

Цей рецепт був опублікований у фанатському виданні рецептів зі світу Гаррі Поттера.

Related video

Із фаршу можна приготувати безліч чудових страв: соус для спагеті, начинку для пиріжків, котлети, фрикадельки й тефтелі.

А якщо тефтелі покласти в соус із цибулі, то вони вийдуть дуже смачними. Цей рецепт відомий одеський кулінарний блогер, який пише під ніком "З Одеси з морквою", знайшов у фанатській книзі рецептів зі світу Гаррі Поттера. І результат вийшов чудовим.

Особливо він припаде до душі тим, хто любить густі смачні соуси.

Тефтелі з цибулевим соусом

Інгредієнти:

фарш зі свинини та яловичини — 600 гр;

панірувальні сухарі — 20 гр;

одне яйце;

одна цибулина;

солодка гірчиця — 2 ст.л.;

вершкове масло — 2 ст.л.

Для цибульного соусу:

цибуля — 500 гр;

зубчик часнику;

яловичий або курячий бульйон — 300 мл;

біле сухе вино — 200 мл;

лимонний сік — 1 ст.л.;

сметана — 2 ст.л.;

сіль, мелений чорний перець, олія.

У мисці змішайте фарш, панірувальні сухарі та яйце. Цибулю наріжте дуже дрібно та вмішайте у фарш. Додайте солодку (діжонську) гірчицю.

Посолити, поперчити й добре вимісити фарш. Не зайвим буде кілька разів його сильно вдарити об дно миски, щоб вибити все повітря. Тоді тефтелі добре триматимуть форму.

Сформуйте невеликі тефтельки розміром із волоський горіх або трохи більші.

Розтопіть у сковороді суміш вершкового масла та олії і обсмажте тефтелі з усіх боків.

Тепер час готувати соус. Цибулю наріжте тонкими кільцями та покладіть у ту ж сковороду, де готували тефтелі. Смажте-тушкуйте на невеликому вогні, помішуючи, щоб цибуля не підгоріла.

Додайте дрібно порізаний часник. Влийте бульйон, біле вино, лимонний сік, можете додати чебрець, він добре підходить до м'ясних страв. Збільшіть вогонь і доведіть соус до кипіння. Потім зменшіть вогонь до мінімального й додайте сметану. Посоліть і поперчіть.

Укладіть тефтелі в соус і протушкуйте на невеликому вогні хвилин п'ятнадцять.

Подавати їх краще з рисом, будь-якою кашею або смачним картопляним пюре. Як його готувати, ми вже розповідали раніше.