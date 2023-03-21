Рецепт творожной запеканки без муки и манки

Диетический и вкусный рецепт вкусной запеканки без лишних ингредиентов.

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Обычно в творожную запеканку добавляют для плотности муку, или манку. По такуму же рецепту готовят и сырники. Но можно ее сделать более легкой и нежной, напоминающей скорей вкуснейший чизкейк.

При желании, вы можете добавить в нее сухофрукты, или изюм. А также шоколадные капли. Также можно добавить свежие ягоды вроде малины, или черники. Фокус расскажет, как приготовить творожную запеканку без муки и манки в духовке.

Творожная запеканка без муки и манки

Ингредиенты:

творог – 500 гр;

молоко – 200 гр;

четыре яйца;

ванилин.

Сначала подготовьте продукты. Творог и молоко лучше возьмите с небольшим процентом жирности, тогда запеканка получится некалорийной. В рецепте нет сахара, но если вам кажется, что так будет невкусно – то можете добавить пару столовых ложек. Молоко также можно заменить сметаной, или несладким йогуртом.

Яйца разделите на желтки и белки. Желтки смешайте в миске с творогом, молоком и ванилином, или ванильным сахаром. Можно сделать это блендером, тогда масса получится максимально гладкой и однородной.

Достаньте белки из холодильника и взбейте их до крутых пиков. Это займет около десяти минут.

Добавьте взбитые белки к творожной массе. Делайте это аккуратно и осторожно, небольшими порциями и перемешивайте силиконовой лопаткой.

После добавления всех белков творожная масса станет очень воздушной и немного жидкой.

Вылейте ее в подходящую форму.

Готовьте запеканку в духовке, разогретой до 170 градусов около 40 минут.

Ориентируйтесь на верхнюю корочку — она должна стать золотистой. Подавайте запеканку остывшей.

Если сахар вы не добавляли и запеканка вам кажется пресноватой, можете полить ее сверху жидким медом, кленовым сиропом, или популярным сейчас сиропом из топинамбура.

Также из творога можно приготовить невероятно вкусный творожный торт с лаймом. Он получится похожим на чизкейк.