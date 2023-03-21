Рецепт сирної запіканки без борошна та манки

Дієтичний та смачний рецепт смачної запіканки без зайвих інгредієнтів.

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Зазвичай у сирну запіканку додають для щільності борошно або манку. За таким самим рецептом готують і сирники. Але можна її зробити легшою і ніжнішою, що нагадує швидше смачний чизкейк.

За бажання, ви можете додати до неї сухофрукти, або родзинки. А також шоколадні краплі. Також можна додати свіжі ягоди на кшталт малини, або чорниці. Фокус розповість, як приготувати сирну запіканку без борошна та манки у духовці.

Сирна запіканка без борошна та манки

Інгредієнти:

сир — 500 гр;

молоко — 200 гр;

чотири яйця;

ванілін.

Спочатку підготуйте продукти. Сир і молоко краще візьміть із невеликим відсотком жирності, тоді запіканка вийде некалорійною. У рецепті немає цукру, але якщо вам здається, що так буде несмачно — то можете додати пару столових ложок. Молоко також можна замінити сметаною або несолодким йогуртом.

Яйця розділіть на жовтки та білки. Жовтки змішайте в мисці з сиром, молоком та ваніліном, або ванільним цукром. Можна зробити це блендером, тоді маса вийде максимально гладкою та однорідною.

Дістаньте білки з холодильника та збийте їх до крутих піків. Це триватиме близько десяти хвилин.

Додайте збиті білки до сирної маси. Робіть це акуратно та обережно, невеликими порціями та перемішуйте силіконовою лопаткою.

Після додавання всіх білків сирна маса стане дуже повітряною та трохи рідкою.

Вилийте її у відповідну форму.

Готуйте запіканку в духовці, що розігріта до 170 градусів близько 40 хвилин.

Орієнтуйтеся на верхню скоринку — вона має стати золотистою. Подавайте запіканку, що охолола.

Якщо цукор ви не додавали і запіканка вам здається прісною, можете полити її зверху рідким медом, кленовим сиропом або популярним зараз сиропом з топінамбуру.

Також з сиру можна приготувати неймовірно смачний сирний торт з лаймом. Він вийде схожим на чизкейк.