Картофельные зразы со сложной начинкой: рецепт бюджетного блюда

Смесь мясного фарша с грибами в виде начинки — вот что делает эти зразы по-настоящему неповторимыми

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Это зразы в оригинальном рецепте имеют название "Пальчики оближешь" — так их презентуют на проекте "Готовим дома". Изюминка этой версии всем известного блюда — начинка, тут она сложная, из мясного фарша и шампиньонов (или каких-то других грибов). Получается бюджетно — и, безусловно, вкусно.

Картофельные зразы "Пальчики оближешь"

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

яйцо — 1

мука — 2-3 ст. л.;

фарш мясной — 300-400 г;

лук репчатый — 1;

морковь - 1;

грибы — 150-170 г;

растительное масло;

чеснок - 1 зубчик;

укроп;

соль, перец

Зразы "Пальчики оближешь" начинаем с подготовки картофеля — чистим его и отвариваем (впрочем, отварить можно и "в мундирах"). Тем временем, мелко нарезаем лук, обжариваем на растительном масле до мягкости. Добавляем морковь, измельченную на крупной терке, обжариваем еще пару минут. Добавляем нарезанные мельчайшими кубиками грибы, немного солим по вкусу, для сочности можно вбросить кусочек сливочного масла. Все вместе обжариваем еще минут 5-7.

На отдельной сковороде обжариваем фарш, разминая, чтобы не было комков. Солим, перчим, в конце добавляем чеснок и горсть рубленого укропа. Сложная начинка для зраз готова.

Теперь — картофельное тесто. Разминаем сваренный картофель в пюре, максимально удаляя из него влагу (иначе зразы могут расползтись). Добавляем яйцо, солим и перчим, перемешиваем, всыпаем муку, перемешиваем вновь. Все готово! Теперь формируем зразы, вкладываем внутрь каждой начинку, защипываем, вылепляя красивые по форме котлетки.

Готовые зразы со сложной начинкой обжариваем на сковороде, разогретой с растительным маслом. Красивые, румяные картофельные котлетки великолепно пойдут со сметаной!