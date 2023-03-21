Картопляні зрази зі складною начинкою: рецепт бюджетної страви

Суміш м'ясного фаршу з грибами у вигляді начинки — ось що робить ці зрази по-справжньому неповторними

Related video

Цi зрази в оригінальному рецепті мають назву "Пальчики оближеш" — так їх презентують на проекті "Готуємо вдома". Родзинка цієї версії всім відомої страви – начинка, тут вона складна, з м'ясного фаршу та печериць (або якихось інших грибів). Виходить бюджетно і, безумовно, смачно.

Картопляні зрази "Пальчики оближеш"

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

яйце — 1

борошно — 2-3 ст. л.;

фарш м'ясний — 300-400 г;

цибуля ріпчаста — 1;

морква – 1;

гриби — 150-170 г;

олія;

часник – 1 зубчик;

кріп;

сіль? перець

Зрази "Пальчики оближеш" починаємо з підготовки картоплі — чистимо її та відварюємо (втім, відварити можна і "в мундирах"). Тим часом, дрібно нарізаємо цибулю, обсмажуємо на олії до м'якості. Додаємо моркву, подрібнену на великій тертці, обсмажуємо ще кілька хвилин. Додаємо нарізані найдрібнішими кубиками гриби, трохи солимо усе до смаку, для соковитості можна вкинути шматочок вершкового масла. Разом обсмажуємо ще хвилин 5-7.

На окремій сковороді обсмажуємо фарш, розминаючи, щоб не було грудок. Солимо, перчимо, наприкінці додаємо часник і жменю рубаного кропу. Складна начинка для зразів готова.

Тепер картопляне тісто. Розминаємо зварену картоплю в пюре, максимально видаляючи з неї вологу (інакше зрази можуть розповзтися). Додаємо яйце, солимо і перчимо, перемішуємо, всипаємо борошно, знову перемішуємо. Все готово! Тепер формуємо зрази, вкладаємо всередину кожну начинку, защипуємо, виліплюючи красиві формою котлетки.

Готові зрази зі складною начинкою обсмажуємо на сковороді, розігрітій з олією. Красиві, рум'яні картопляні котлетки чудово підуть зі сметаною!