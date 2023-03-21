Вкусное утро. Рецепт намазки з тунцом для бутербродов

При желании готовые бутерброды можно украсить половинками перепелиных яиц и зеленью.

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Кусочек багета или обжаренный тост со вкусной намазкой – лучшее начало дня. Сытный бутерброд утолит голод и даст заряд энергии. Свои рецептом такой намазки поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". На приготовление уйдет совсем немного времени.

Намазка з тунцом для тостов и бутербродов

Ингредиенты

багет или тосты;

тунец в масле – 1 банка;

яйца – 2 шт;

соль, перец по вкусу;

майонез – 1-2 ст. л;

листья салата, зеленый лук, перепелиные яйца – по желанию.

Способ приготовления:

Куриные яйца отварить вкрутую, остудить, почистить, натереть на мелкой терке. С консервы слить жидкость, рыбу размять вилкой. Сложить яйца и тунец в миску, добавить туда специи, майонез и мелко нарезанную зелень, все хорошо

вымешать.

Багет порезать, при желании его можно слегка поджарить с обеих сторон до румяной корочки на небольшом количестве растительного или сливочного масла. На тарелку выложить листья салата, каждый ломтик багета смазать рыбной массой, положив на тарелку. При желании можно на каждый кусочек положить половику вареного перепелиного яйца и посыпать мелко нарезанным луком.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусную намазку всего из трех ингредиентов.