Смачний ранок. Рецепт намазки з тунцем для бутербродів

За бажання готові бутерброди можна прикрасити половинками перепелиних яєць і зеленню.

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Шматок багету або обсмажений тост зі смачною намазкою — найкращий початок дня. Ситний бутерброд вгамує голод і дасть заряд енергії. Свої рецептом такої намазки поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". На приготування піде зовсім небагато часу.

Намазка з тунцем для тостів і бутербродів

Складові:

багет чи тости;

тунець в олії — 1 банка;

яйця — 2 шт.;

сіль, перець до смаку;

майонез — 1-2 ст.л.;

листя салату, зелена цибуля, перепелині яйця — за бажання.

Спосіб приготування:

Курячі яйця відварити круто, остудити, почистити, натерти на дрібній тертці. З консерви злити рідину, рибу розім'яти вилкою. Скласти яйця й тунець у миску, додати туди спеції, майонез і дрібно нарізану зелень, усе гарно вимішати.

Багет порізати, за бажання його можна злегка підсмажити з обох боків до рум'яної скоринки на невеликій кількості рослинної олії або вершкового масла. На тарілку викласти листя салату, кожну скибочку багету змастити рибною масою, поклавши на тарілку. За бажання можна на кожен шматочок покласти половину вареного перепелиного яйця та посипати дрібно нарізаною цибулею.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачну намазку лише з трьох інгредієнтів.