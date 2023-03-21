Пальчики оближешь. Рецепт маринованной скумбрии

На приготовление такой рыбы не потребуется много усилий.

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Если вы любите маринованную рыбу, но по какой-то причине не рискуете покупать ее в магазинах, рекомендуем приготовить ее на собственной кухне по рецепту из блога "Ваш кулинар". Она получается нежной, умеренно соленой и очень вкусной. Готовится такая рыба без особых усилий и затрат времени.

Маринованная скумбрия

Ингредиенты:

скумбрия –1 шт;

соль – 200-250 гр;

лимон – 1/2 шт. или 1 шт;

вода кипяченая;

кориандр в зернах;

растительное масло.

Способ приготовления:

Для приготовления маринованной скумбрии лучше взять подмороженную рыбу, чтобы она не разлазилась, когда вы будете ее чистить и солить. Рыбу почистить, помыть, осушить с помощью бумажного полотенца. Затем скумбрию нужно нарезать на кусочки толщиной в палец. Это примерно 1-1,5 см.

Каждый кусочек скумбрии хорошо обвалять в соли, сложить в глубокую посуду, накрыть пищевой пленкой и оставить, чтобы рыба просолилась, примерно на полтора часа.

Спустя это время, промыть рыбу от соли под проточной водой, сложить обратно в миску, добавить сок половины лимона или целого. Залить кипяченой водой комнатной температуры и отставить еще на 30 минут.

Через полчаса слить воду, рыбу промокнуть бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги.

Готовую скумбрию выложить на блюдо, украсить по желанию, а сверху посыпать кориандром в зернах и полить растительным маслом.

Ранее Фокус писал, как засолить красную рыбу по рецепту Евгения Клопотенко.