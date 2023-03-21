Пальчики оближеш. Рецепт маринованої скумбрії

На приготування такої риби не потрібно багато зусиль.

Related video

Якщо ви любите мариновану рибу, але чомусь не ризикуєте купувати її в магазинах, рекомендуємо приготувати її на власній кухні за рецептом із блогу "Ваш кулінар". Вона виходить ніжною, помірно солоною і дуже смачною. Готується така риба без особливих зусиль і витрат часу.

Маринована скумбрія

Інгредієнти:

скумбрія — 1 шт.;

сіль — 200-250 гр;

лимон — 1/2 шт. чи 1 шт.;

вода кип'ячена;

коріандр у зернах;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Для приготування маринованої скумбрії краще взяти підморожену рибу, щоб вона не розлазилася, коли ви її чиститимете й солитимете. Рибу почистити, помити, осушити за допомогою паперового рушника. Потім скумбрію потрібно нарізати на шматочки завтовшки в палець. Це приблизно 1-1,5 см.

Кожен шматочок скумбрії добре обваляти в солі, скласти в глибокий посуд, накрити харчовою плівкою та залишити, щоб риба просолилася приблизно на півтори години.

Через цей час промити рибу від солі під проточною водою, скласти назад у миску, додати сік половини лимона або цілого. Залити кип'яченою водою кімнатної температури та відставити ще на 30 хвилин.

Через пів години злити воду, рибу промокнути паперовим рушником, щоб позбутися зайвої вологи.

Готову скумбрію викласти на блюдо, прикрасити за бажанням, а зверху посипати коріандром у зернах і полити олією.

Раніше Фокус писав, як засолити червону рибу за рецептом Євгена Клопотенка.