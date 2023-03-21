Торт "Вупи пай": простой рецепт знаменитого десерта

Особенность торта – в его необычном оформлении.

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Торт "Вупи пай" – популярный десерт в США. Он готовится из шоколадных коржей и сливочного крема, уложенного особым образом. Придумали "Вупи пай" в Пенсильвании местные амиши. Сладость быстро стала популярной в соседней Новой Англии, а в ХХ веке распространилась по всей Америке. Полюбился он и украинским сладкоежкам. Приготовить такой торт довольно просто, а его вкус и внешний вид обязательно не останутся без надлежащей оценки гостей и домочадцев. Своим рецептом торта поделилась кулинарный блогер Айдана Мергенова.

Торт "Вупи пай"

Ингредиенты:

яйцо – 6 шт;

молочный шоколад – 100 гр;

черный шоколад (75%) – 100 гр;

сливки (33%) – 500 гр;

сахар – 200 гр;

мука высшего сорта – 230 гр;

молоко – 4 ст.л;

какао-порошок – 30 гр;

разрыхлитель – 10 гр;

сахарная пудра – 180 гр;

творожный сыр – 500 гр;

сливочное масло (85,2%) – 150 гр.

Способ приготовления:

В глубокую миску положить 120 гр сливочного масла и черный шоколад, растопить на водяной бане или в микроволновке, хорошо перемешать.

Далее нужно взять чистую обезжиренную миску и разбить туда 6 яиц, нагретых до комнатной температуры, добавить 200 гр сахара. Взбить на максимальной скорости в плотную белую пену. Затем туда же аккуратно ввести соединенный со сливочным маслом шоколад, остывший примерно до 36 градусов. После этого просеять в миску 230 граммов муки, смешав ее с какао и разрыхлителем, все тщательно перемешать венчиком, чтобы получилось шелковистое и текучее тесто

Из теста испечь четыре коржа. Выпекать каждый 10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Лучше брать разъемную форму, дно и бортики которой смазать маслом. Готовые коржи оставить на столе до полного остывания.

Следующий этап – приготовление крема. Сильно охлажденные сливки и творожный сыр выложить в глубокую миску, добавить 180 гр сахарной пудры. Лопаткой или ложкой размять сыр и слегка смешать его со сливками. Затем миксером взбить ингредиенты в однородную пышную массу. Переложить часть крема в кондитерский мешок с гладкой круглой насадкой.

Сборка торта требует немного усилий. На плоское блюдо выложить приблизительно столовую ложку крема, на который наклеить первый корж, чтобы он не скользил. Нанести крем длинными лепестками от края к середине коржа. Внутреннюю часть покрыть кремом с помощью лопатки. Уложить остальные коржи и повторить те же действия. Последний корж сверху смазать очень тонким слоем крема и отправить торт на час в холодильник.

Пока торт остывает, делаем помадку. В миску положить 100 г измельченного молочного шоколада и влить 2 ст. л. молока. Добавить 25 гр сливочного масла. Растопить все продукты в микроволновке или на водяной бане и перемешать до однородности.

На поверхность торта выложить ранее приготовленную помадку. Распределить глазурь ложкой по всей поверхности, следя за тем, чтобы она не стекала по бокам. Когда шоколад начнет застывать, украсить торт кокосовой стружкой и кондитерской посыпкой. Готовое изделие поставить в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Ранее Фокус писал, как приготовить шоколадный торт без выпечки.