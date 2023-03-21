Торт "Вупі пай": простий рецепт знаменитого десерту

Особливість торта – у його незвичайному оформленні.

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Торт "Вупі пай" – популярний десерт у США. Він готується із шоколадних коржів та вершкового крему, покладеного особливим способом. Придумали "Вупі пай" у Пенсільванії місцеві аміші. Десерт швидко став популярним у сусідній Новій Англії, а в ХХ столітті поширилася по всій Америці. Сподобався він й українським ласунам. Приготувати такий торт досить просто, а його смак і зовнішній вигляд обов'язково не залишаться без належної оцінки гостей та домочадців. Своїм рецептом торта поділилася кулінарний блогер Айдан Мергенов.

Торт "Вупі пай"

Інгредієнти:

яйце – 6 шт;

молочний шоколад – 100 г;

чорний шоколад (75%) – 100 г;

вершки (33%) — 500 г;

цукор – 200 г;

борошно вищого ґатунку – 230 г;

молоко – 4 ст. л;

какао-порошок – 30 г;

розпушувач – 10 г;

цукрова пудра – 180 г;

сирний сир – 500 г;

вершкове масло (85,2%) — 150 г.

Спосіб приготування:

У глибоку миску покласти 120 г вершкового масла і чорний шоколад, розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі, добре перемішати.

Далі потрібно взяти чисту знежирену миску і розбити туди 6 яєць, нагрітих до кімнатної температури, додати 200 г цукру. Збити на максимальній швидкості у щільну білу піну. Потім туди ж акуратно ввести з'єднаний з вершковим маслом шоколад, що охолонув приблизно до 36 градусів. Після цього просіяти в миску 230 г борошна, змішавши його з какао і розпушувачем, усе ретельно перемішати вінчиком, щоб вийшло шовковисте та текуче тісто.

З тіста спекти чотири коржі. Випікати кожен 10 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів. Краще брати роз'ємну форму, дно та борти якої змастити маслом. Готові коржі залишити на столі до повного остигання.

Наступний етап – приготування крему. Сильно охолоджені вершки та сирний сир викласти у глибоку миску, додати 180 г цукрової пудри. Лопаткою або ложкою розім'яти сир і трохи змішати його з вершками. Потім міксером збити інгредієнти в однорідну пишну масу. Перекласти частину крему в кондитерський мішок із гладкою круглою насадкою.

Складання торта вимагає трохи зусиль. На пласке блюдо викласти приблизно столову ложку крему, на який наклеїти перший корж, щоб він не ковзав. Нанести крем довгими пелюстками від краю до середини коржа. Внутрішню частину покрити кремом за допомогою лопатки. Укласти інші коржі та повторити такі самі дії. Останній корж зверху змастити тонким шаром крему і відправити торт на годину в холодильник.

Поки торт остигає, робимо помадку. У миску покласти 100 г подрібненого молочного шоколаду та влити 2 ст. л. молока. Додати 25 г вершкового масла. Розтопити всі продукти в мікрохвильовій печі або на водяній бані та перемішати до однорідності.

На поверхню торта викласти раніше підготовлену помадку. Розподілити глазур ложкою по всій поверхні, стежачи за тим, щоб вона не стікала з боків. Коли шоколад почне застигати, прикрасити торт кокосовою стружкою і кондитерською посипкою. Готовий виріб поставити в холодильник на 2–3 години на просочення.

Раніше Фокус писав як приготувати шоколадний торт без випічки.