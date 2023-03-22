Простое тесто и пряная начинка. Как приготовить вкусный пирог с мясом

Тесто для этого пирога готовится без яиц и дрожжей, а в фарш добавляют немного сырого картофеля.

Related video

Обычно мясные пироги готовятся с уже готовым фаршем, но в этом рецепте – говяжий фарш сырой, приправленный специями и небольшим количеством сырого картофеля. Он получается сытным и вкусным, а тесто специально готовится плотным, чтобы сохранить сочность начинки.

В рецепте, который публикует Фокус, используется говядина, но можно использовать и баранину. Можно взять готовый фарш, а можно приготовить его собственноручно. И не проворачивать мясо через мясорубку, а, например, мелко нарубить его ножом, как делают на Востоке.

Мясной пирог

Ингредиенты:

Для начинки:

говяжий фарш – 500 гр;

лук репчатый – 300 гр;

сырой картофель – 300 гр;

масло сливочное – 50 гр;

соль, черный молотый перец, зира, кориандр молотый.

Для теста:

мука – 360 гр;

сметана 15% – 225 гр;

сливочное масло – 150 гр;

соль.

Для начала замесите тесто. Сливочное масло растопите и смешайте со сметаной. Муку смешайте с солью. Добавьте сливочно-сметанную смесь в муку и замесите мягкое тесто.

Разделите тесто на две неравные части. Ориентируйтесь на вес: меньшая должна весить около 250 грамм. Раскатайте тесто в круг между двумя кусками пленки и уберите в холодильник на полчаса.

Для начинки мясо смешайте с мелко нарезанным луком и посолите. Картошку и сливочное масло нарежьте мелкими кубиками. Все перемешайте, приправьте зирой, перцем и кориандром.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Форму смажьте сливочным маслом, или застелите пергаментом.

Выложите больший круг теста, сверху положите начинку, накройте меньшим кругом, залепите края, а посередине сделайте отверстие, чтобы выходил пар и пирог не вздулся.

Выпекайте пирог около часа, пока корочка не подрумянится. Когда достанете их духовки, дайте ему отдохнуть около десяти минут под полотенцем.

Также вы можете приготовить вкуснейший пирог с грибами из тонкого и нежного теста фило.