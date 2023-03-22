Простое тесто и пряная начинка. Как приготовить вкусный пирог с мясом
Тесто для этого пирога готовится без яиц и дрожжей, а в фарш добавляют немного сырого картофеля.
Обычно мясные пироги готовятся с уже готовым фаршем, но в этом рецепте – говяжий фарш сырой, приправленный специями и небольшим количеством сырого картофеля. Он получается сытным и вкусным, а тесто специально готовится плотным, чтобы сохранить сочность начинки.
В рецепте, который публикует Фокус, используется говядина, но можно использовать и баранину. Можно взять готовый фарш, а можно приготовить его собственноручно. И не проворачивать мясо через мясорубку, а, например, мелко нарубить его ножом, как делают на Востоке.
Мясной пирог
Ингредиенты:
Для начинки:
- говяжий фарш – 500 гр;
- лук репчатый – 300 гр;
- сырой картофель – 300 гр;
- масло сливочное – 50 гр;
- соль, черный молотый перец, зира, кориандр молотый.
Для теста:
- мука – 360 гр;
- сметана 15% – 225 гр;
- сливочное масло – 150 гр;
- соль.
Для начала замесите тесто. Сливочное масло растопите и смешайте со сметаной. Муку смешайте с солью. Добавьте сливочно-сметанную смесь в муку и замесите мягкое тесто.
Разделите тесто на две неравные части. Ориентируйтесь на вес: меньшая должна весить около 250 грамм. Раскатайте тесто в круг между двумя кусками пленки и уберите в холодильник на полчаса.
Для начинки мясо смешайте с мелко нарезанным луком и посолите. Картошку и сливочное масло нарежьте мелкими кубиками. Все перемешайте, приправьте зирой, перцем и кориандром.
Разогрейте духовку до 190 градусов. Форму смажьте сливочным маслом, или застелите пергаментом.
Выложите больший круг теста, сверху положите начинку, накройте меньшим кругом, залепите края, а посередине сделайте отверстие, чтобы выходил пар и пирог не вздулся.
Выпекайте пирог около часа, пока корочка не подрумянится. Когда достанете их духовки, дайте ему отдохнуть около десяти минут под полотенцем.
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