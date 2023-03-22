Просте тісто та пряна начинка. Як приготувати пиріг з м'ясом?

Тісто для цього пирога готується без яєць та дріжджів, а у фарш додають трохи сирої картоплі.

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Зазвичай м'ясні пироги готуються з уже готовим фаршем, але в цьому рецепті — сирий яловичий фарш, приправлений спеціями і невеликою кількістю сирої картоплі. Він виходить ситним та смачним, а тісто спеціально готується щільним, щоб зберегти соковитість начинки.

У рецепті, який публікує Фокус, використовується яловичина, але можна використовувати і баранину. Можна взяти готовий фарш, а можна приготувати його власноруч. І не перекручувати м'ясо через м'ясорубку, а, наприклад, дрібно нарубати його ножем, як роблять на Сході.

М'ясний пиріг

Інгредієнти:

Для начинки:

яловичий фарш – 500 г;

цибуля ріпчаста — 300 г;

сира картопля – 300 г;

вершкове масло – 50 г;

сіль, чорний мелений перець, зіра, коріандр мелений.

Для тіста:

борошно — 360 г;

сметана 15% — 225 г;

вершкове масло – 150 г;

сіль.

Для початку замісіть тісто. Вершкове масло розтопіть і змішайте зі сметаною. Борошно змішайте із сіллю. Додайте вершково-сметанну суміш в борошно і замісіть м'яке тісто.

Розділіть тісто на дві нерівні частини. Орієнтуйтеся на вагу: менша має важити близько 250 грамів. Розкотіть тісто в коло між двома шматками плівки та приберіть у холодильник на пів години.

Для начинки м'ясо змішайте з дрібно нарізаною цибулею і посоліть. Картоплю та вершкове масло наріжте дрібними кубиками. Все перемішайте, приправте зірою, перцем та коріандром.

Розігрійте духовку до 190 градусів. Форму змастіть вершковим маслом або застеліть пергаментом.

Викладіть велике коло тіста, зверху покладіть начинку, накрийте меншим колом, заліпіть краї, а посередині зробіть отвір, щоб виходила пара і пиріг не надувся.

Випікайте пиріг близько години, поки скоринка не підрум'яниться. Коли дістанете духовки, дайте йому відпочити близько десяти хвилин під рушником.

Також ви можете приготувати смачний пиріг із грибами з тонкого та ніжного тіста філо.