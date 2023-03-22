Как приготовить идеальный рассыпчатый плов: проверенные советы

Для приготовления такого плова лучше брать мясо индейки, а не баранину или говядину.

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Рассыпчатый плов с идеальным миксом специй и нежным мясом – мечта любой хозяйки. Автор блога "ПП — это полезно и просто" поделилась секретами приготовления этого блюда, и, надеемся, ее советы помогут многим сделать именно такой плов, как хочется. Для его приготовления рекомендуется брать не баранину или говядину, а бедро индейки.

Идеальный плов с индейкой

Ингредиенты:

филе бедра индейки – 900 гр;

рис басмати пропаренный – 1,5 стакана;

репчатый лук – 2 шт;

морковь – 3-4 шт;

чеснок – 1 головка;

острый перец – 1 шт;

соль, барбарис, зира и черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо помыть, обсушить бумажным полотенцем, порезать на кусочки и на большом количестве растительного масла обжарить до золотистого цвета на сильном огне. Этот процесс займет приблизительно семь минут.

Затем мясо собрать, а на том же масле обжарить лук до золотистого цвета, постоянно помешивая. Когда лук станет янтарного цвета, выложить мясо обратно, добавить нарезанную брусочками морковь, барбарис и зиру. Соли положить столько, чтобы хватило и на рис тоже. Туда же добавляем черный перец, залить водой, так, чтобы покрывало все овощи и мясо, в центр положить целый чеснок, острый перец по желанию и готовить на огне ниже среднего, чтобы немного бурлило. Тушить так час-полтора. Это называется зирвак

Рис промыть несколько раз, выложить поверх зирвака, а чеснок и перец убрать. Ничего мешать не надо. Сверху снова залить кипятком так, чтобы чуть прикрывало рис, разровнять лопаткой, сделав небольшие отверстия, чтобы выходил пар снизу, и так же на медленном огне тушить минут 40, не трогая.

После этого плов перемешать и дать ему отдохнуть под крышкой еще минут 20 на очень медленном огне.

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