Як приготувати ідеальний розсипчастий плов: перевірені поради

Для приготування такого плову краще брати м'ясо індички, а не баранину чи яловичину.

Related video

Розсипчастий плов з ідеальним міксом спецій і ніжним м'ясом — мрія будь-якої господині. Авторка блогу "ПП — це корисно і просто" поділилася секретами приготування цієї страви, і, сподіваємося, її поради допоможуть багатьом зробити саме такий плов, як хочеться. Для його приготування рекомендується брати не баранину чи яловичину, а стегно індички.

Ідеальний плов з індичкою

Інгредієнти:

філе стегна індички — 900 г;

рис басматі пропарений — 1,5 склянки;

цибуля — 2 шт.;

морква — 3-4 шт.;

часник — 1 головка;

гострий перець — 1 шт.;

сіль, барбарис, зіра та чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування:

М'ясо помити, обсушити паперовим рушником, порізати на шматочки і на великій кількості олії обсмажити до золотистого кольору на сильному вогні. Цей процес триватиме приблизно сім хвилин.

Потім м'ясо зібрати, а на тій же олії обсмажити цибулю до золотистого кольору, постійно помішуючи. Коли цибуля стане бурштинового кольору, викласти м'ясо назад, додати нарізану брусочками моркву, барбарис і зіру. Солі покласти стільки, щоб вистачило і на рис. Туди ж додаємо чорний перець, залити водою, так, щоб покривало всі овочі та м'ясо, у центр покласти цілий часник, гострий перець за бажанням і готувати на вогні нижче за середній, щоб трохи кипіло. Тушкувати так годину-півтори. Це називається зірвак.

Рис промити кілька разів, викласти поверх зірвака, часник і перець прибрати. Нічого не треба мішати. Зверху знову залити окропом так, щоб трохи прикривало рис, розрівняти лопаткою, зробивши невеликі отвори, щоб виходила пара знизу, і на повільному вогні тушкувати хвилин 40, не чіпаючи.

Після цього плов перемішати і дати йому відпочити під кришкою ще 20 хвилин на дуже повільному вогні.

Раніше Фокус писав, як приготувати бюджетну картопляну запіканку.