Бюджетна запіканка на вечерю: простий рецепт із доступних продуктів

Для цієї запіканки підійдуть продукти, які є у холодильнику в кожної господині.

Related video

У багатьох господинь, напевно, знайдуться в холодильнику кілька сосисок та яєць, молоко та інші продукти, які легко можна перетворити на ситну та смачну страву на вечерю для всієї родини. Як варіант, пропонуємо приготувати бюджетну картопляну запіканку за рецептом із блогу "Ваш кулінар". Для неї не потрібні дорогі продукти і багато часу біля плити, а результат виходить більш ніж гідним і обов'язково сподобається всім, хто її спробує.

Картопляна запіканка

Інгредієнти:

картопля – 5 шт;

сосиски — 4 шт. Можна взяти ковбасу або шинку, залежно від того, що є в холодильнику;

помідор – 4 шт;

морква – 3 шт;

яйце – 2 шт;

молоко – 200 мл;

твердий сир – 150 г;

цибуля – 2 шт;

сіль, перець, часник – до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю почистити, порізати кружальцями. Якщо картопля молода, можна не чистити, а добре помити і нарізати кільцями. Далі на картоплю викласти порізані кільцями сосиски, зверху — порізані кільцями помідори.

Одну цибулину очистити, обсмажити на олії разом із натертою на тертку морквою, викласти цю суміш поверх помідорів. Далі – шар картоплі, який також потрібно посолити та поперчити. Зверху викласти цибулю, порізану кільцями.

Молоко збити із яйцями, додати спеції, залити картоплю. Зверху присипати сиром. Випікати в розігрітій до 180-200 градусів духовці до готовності, поки картопля не підрум'яниться. Під час подачі можна посипати дрібно нарубаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Сімейний", який стане чудовим доповненням до цієї запіканки.