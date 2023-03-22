Бюджетная запеканка на ужин: простой рецепт из доступных продуктов

Для этой запеканки подойдут продукты, которые есть в холодильнике у каждой хозяйки.

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У многих хозяек, наверняка, найдется в холодильнике несколько сосисок, яиц, молока и других продуктов, которые легко можно превратить в сытное и вкусное блюдо на ужин для всей семьи. Как вариант, предлагаем приготовить бюджетную картофельную запеканку по рецепту из блога "Ваш кулинар". Для нее не нужны дорогие продукты и масса времени у плиты, а результат получается более чем достойным и обязательно понравится всем, кто ее попробует.

Картофельная запеканка

Ингредиенты:

картофель – 5 шт;

сосиски – 4 шт. Можно взять колбасу или ветчину, в зависимости от того, что есть в холодильнике;

помидор – 4 шт;

морковь – 3 шт;

яйцо – 2 шт;

молоко – 200 мл;

твердый сыр – 150 гр;

лук – 2 шт;

соль, перец, чеснок – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель почистить, порезать кружочками. Если картофель молодой, можно не чистить, а хорошо помыть и нарезать кольцами. Выложить в форму, смазанную маслом, слегка посолить и поперчить Далее на картофель выложить порезанные кольцами сосиски, сверху – порезанные кольцами помидоры.

Одну луковицу очистить, обжарить на растительном масле вместе с натертой на терку морковью, выложить эту смесь поверх помидоров. Далее – слой картофеля, который также нужно посолить и поперчить. Сверху выложить лук, порезанный кольцами.

Молоко взбить с яйцами, добавить специи, залить картофель. Сверху присыпать сыром. Выпекать в разогретой до 180-200 градусов до готовности, пока картошка не подрумянится. При подаче можно посыпать мелко нарубленной зеленью.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Семейный", который станет прекрасным дополнением к этой запеканке.