Полноценный завтрак за пару минут: сытная намазка на бутерброды из крабовых палочек

Такую намазку можно есть с хлебом, крекерами, багетом или поджаренными тостами.

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Когда нет особо времени стоять у плиты, а кушать хочется, особенно по утрам, рекомендуем бутерброды с вкуснейшей намазкой из крабовых палочек. На ее приготовление вы потратите не больше пары минут, а результат вас приятно обрадует. Как ее приготовить, рассказала автор блога "Легкие рецепты на каждый день".

Намазка из крабовых палочек

Ингредиенты:

крабовые палочки – 100 гр;

яйцо – 2 шт;

сыр плавленый – 2 ст. л;

сметана – 2 ст. л;

укроп – 30 гр;

перец, чеснок – по желанию.

Способ приготовления:

Крабовые палочки, лучше чуть подмороженные, натереть на крупной терке. Куриные яйца сварить вкрутую, остудить, почистить и тоже натереть на терке. Плавленый сырок тоже натереть. В миске смешать палочки, сырок, яйца, сметану и мелко порубленную зелень. При желании можно добавить пропущенный через пресс чеснок. Все хорошо перемешать и при необходимости посолить.

Такую намазку можно наносить на багет, батон, крекеры и поджаренные тосты.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусную намазку всего из трех ингредиентов.