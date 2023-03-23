Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Полноценный завтрак за пару минут: сытная намазка на бутерброды из крабовых палочек

бутерброд, намазка, краюовые палочки, рецепт намазки
Фото: recepti.home/instagram

Такую намазку можно есть с хлебом, крекерами, багетом или поджаренными тостами.

Related video

Когда нет особо времени стоять у плиты, а кушать хочется, особенно по утрам, рекомендуем бутерброды с вкуснейшей намазкой из крабовых палочек. На ее приготовление вы потратите не больше пары минут, а результат вас приятно обрадует. Как ее приготовить, рассказала автор блога "Легкие рецепты на каждый день".

Намазка из крабовых палочек

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 100 гр;
  • яйцо – 2 шт;
  • сыр плавленый – 2 ст. л;
  • сметана – 2 ст. л;
  • укроп – 30 гр;
  • перец, чеснок – по желанию.

Способ приготовления:

Крабовые палочки, лучше чуть подмороженные, натереть на крупной терке. Куриные яйца сварить вкрутую, остудить, почистить и тоже натереть на терке. Плавленый сырок тоже натереть. В миске смешать палочки, сырок, яйца, сметану и мелко порубленную зелень. При желании можно добавить пропущенный через пресс чеснок. Все хорошо перемешать и при необходимости посолить.

Такую намазку можно наносить на багет, батон, крекеры и поджаренные тосты.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусную намазку всего из трех ингредиентов.