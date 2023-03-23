Полноценный завтрак за пару минут: сытная намазка на бутерброды из крабовых палочек
Такую намазку можно есть с хлебом, крекерами, багетом или поджаренными тостами.
Когда нет особо времени стоять у плиты, а кушать хочется, особенно по утрам, рекомендуем бутерброды с вкуснейшей намазкой из крабовых палочек. На ее приготовление вы потратите не больше пары минут, а результат вас приятно обрадует. Как ее приготовить, рассказала автор блога "Легкие рецепты на каждый день".
Намазка из крабовых палочек
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 100 гр;
- яйцо – 2 шт;
- сыр плавленый – 2 ст. л;
- сметана – 2 ст. л;
- укроп – 30 гр;
- перец, чеснок – по желанию.
Способ приготовления:
Крабовые палочки, лучше чуть подмороженные, натереть на крупной терке. Куриные яйца сварить вкрутую, остудить, почистить и тоже натереть на терке. Плавленый сырок тоже натереть. В миске смешать палочки, сырок, яйца, сметану и мелко порубленную зелень. При желании можно добавить пропущенный через пресс чеснок. Все хорошо перемешать и при необходимости посолить.
Такую намазку можно наносить на багет, батон, крекеры и поджаренные тосты.
Ранее Фокус писал, как приготовить вкусную намазку всего из трех ингредиентов.