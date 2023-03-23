Повноцінний сніданок за кілька хвилин: ситна намазка на бутерброди з крабових паличок
Таку намазку можна їсти із хлібом, крекерами, багетом чи підсмаженими тостами.
Коли немає особливо часу стояти біля плити, а їсти хочеться, особливо вранці, рекомендуємо бутерброди з найсмачнішою намазкою з крабових паличок. На її приготування ви витратите не більше кількох хвилин, а результат вас приємно потішить. Як її приготувати, розповіла авторка блогу "Легкі рецепти на кожен день".
Намазка з крабових паличок
Інгредієнти:
- крабові палички — 100 г;
- яйце — 2 шт.;
- сир плавлений — 2 ст. л;
- сметана — 2 ст. л;
- кріп — 30 г;
- перець, часник — за бажанням.
Спосіб приготування:
Крабові палички, краще підморожені, натерти на великій тертці. Курячі яйця зварити круто, остудити, почистити і теж натерти на тертці. Плавлений сирок теж натерти. У мисці змішати палички, сир, яйця, сметану і дрібно порубану зелень. За бажанням можна додати пропущений через прес часник. Усе добре перемішати і за необхідності посолити.
Таку намазку можна наносити на багет, батон, крекери та підсмажені тости.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачну намазку лише з трьох інгредієнтів.