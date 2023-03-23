Вкусно и с остринкой. Рецепт мексиканского пирога с мясом за 30 минут

Острый вкус пирога придает ему особую изюминку.

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Если не знаете, что приготовить на обед или ужин, или желаете удивить гостей необычным и вкусным блюдом, рекомендуем приготовить мексиканский пирог с мясом. Его преимущество в том, что готовится он всего полчаса, поэтому не придется стоять у плиты часами, а в результате получается вкусное блюдо мексиканской кухни. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Кристина не ПП.

Мексиканский пирог с мясом

Ингредиенты:

слоеное тесто – 2 коржа;

фарш – 700 гр;

лук – 1 шт;

протертые томаты – 500 гр;

острый соус или красный острый перец – по вкусу;

кукуруза – 80 гр;

сыр – 120 гр;

зелень – 20 гр;

растительное масло для жарки;

соль, перец, сушеный чеснок, паприка, специи для мяса – по вкусу;

яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

Лук почистить, порезать, обжарить на растительном масле. Когда он станет мягким, добавить фарш, специи, все хорошо перемешать и жарить до испарения влаги. Затем в сковородку добавить потертые томаты, острый соус и снова перемешать, в конце всыпать кукурузу и выключить огонь, дать немного остыть.

Два коржа слоеного теста раскатать по форме противня, переложить на противень и выложить начинку. Посыпать сверху сыром, зеленью, накрыть пирог вторым коржом, загнуть края, смазать яйцом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

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