Вкусно и с остринкой. Рецепт мексиканского пирога с мясом за 30 минут
Острый вкус пирога придает ему особую изюминку.
Если не знаете, что приготовить на обед или ужин, или желаете удивить гостей необычным и вкусным блюдом, рекомендуем приготовить мексиканский пирог с мясом. Его преимущество в том, что готовится он всего полчаса, поэтому не придется стоять у плиты часами, а в результате получается вкусное блюдо мексиканской кухни. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Кристина не ПП.
Мексиканский пирог с мясом
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 2 коржа;
- фарш – 700 гр;
- лук – 1 шт;
- протертые томаты – 500 гр;
- острый соус или красный острый перец – по вкусу;
- кукуруза – 80 гр;
- сыр – 120 гр;
- зелень – 20 гр;
- растительное масло для жарки;
- соль, перец, сушеный чеснок, паприка, специи для мяса – по вкусу;
- яйца – 1 шт.
Способ приготовления:
Лук почистить, порезать, обжарить на растительном масле. Когда он станет мягким, добавить фарш, специи, все хорошо перемешать и жарить до испарения влаги. Затем в сковородку добавить потертые томаты, острый соус и снова перемешать, в конце всыпать кукурузу и выключить огонь, дать немного остыть.
Два коржа слоеного теста раскатать по форме противня, переложить на противень и выложить начинку. Посыпать сверху сыром, зеленью, накрыть пирог вторым коржом, загнуть края, смазать яйцом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
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