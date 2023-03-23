Смачно та з гостринкою. Рецепт мексиканського пирога з м'ясом за 30 хвилин

Гострий смак пирога надає йому характерної особливості.

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Якщо не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю, або бажаєте здивувати гостей незвичайною і смачною стравою, рекомендуємо приготувати мексиканський пиріг із м'ясом. Його перевага в тому, що готується він лише пів години, тому не доведеться стояти біля плити годинами, а внаслідок виходить смачна страва мексиканської кухні. Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка Крістіна не ПП.

Мексиканський пиріг із м'ясом

Інгредієнти:

листкове тісто — 2 коржі;

фарш — 700 г;

цибуля — 1 шт;

протерті томати — 500 г;

гострий соус чи червоний гострий перець — за смаком;

кукурудза — 80 г;

сир — 120 г;

зелень — 20 г;

олія для смаження;

сіль, перець, сушений часник, паприка, спеції для м'яса — до смаку;

яйця — 1 шт.

Спосіб приготування :

Цибулю почистити, порізати, обсмажити на олії. Коли вона стане м'якою, додати фарш, спеції, все добре перемішати та смажити до випаровування вологи. Потім додати в сковорідку потерті томати, гострий соус і знову перемішати, наприкінці всипати кукурудзу і вимкнути вогонь, дати трохи охолонути.

Два коржі листкового тіста розкатати по формі листа, перекласти на лист і викласти начинку. Посипати зверху сиром, зеленню, накрити пиріг другим коржем, загнути краї, змастити яйцем і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.

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