Смачно та з гостринкою. Рецепт мексиканського пирога з м'ясом за 30 хвилин
Гострий смак пирога надає йому характерної особливості.
Якщо не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю, або бажаєте здивувати гостей незвичайною і смачною стравою, рекомендуємо приготувати мексиканський пиріг із м'ясом. Його перевага в тому, що готується він лише пів години, тому не доведеться стояти біля плити годинами, а внаслідок виходить смачна страва мексиканської кухні. Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка Крістіна не ПП.
Мексиканський пиріг із м'ясом
Інгредієнти:
- листкове тісто — 2 коржі;
- фарш — 700 г;
- цибуля — 1 шт;
- протерті томати — 500 г;
- гострий соус чи червоний гострий перець — за смаком;
- кукурудза — 80 г;
- сир — 120 г;
- зелень — 20 г;
- олія для смаження;
- сіль, перець, сушений часник, паприка, спеції для м'яса — до смаку;
- яйця — 1 шт.
Спосіб приготування :
Цибулю почистити, порізати, обсмажити на олії. Коли вона стане м'якою, додати фарш, спеції, все добре перемішати та смажити до випаровування вологи. Потім додати в сковорідку потерті томати, гострий соус і знову перемішати, наприкінці всипати кукурудзу і вимкнути вогонь, дати трохи охолонути.
Два коржі листкового тіста розкатати по формі листа, перекласти на лист і викласти начинку. Посипати зверху сиром, зеленню, накрити пиріг другим коржем, загнути краї, змастити яйцем і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачний повітряний пиріг із тіста філо з грибами.