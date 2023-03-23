Голубцы обычно готовят с мясом и рисом, но в капустный лист можно завернуть и более интересную начинку.

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Постные голубцы с грибами и перловкой нравятся не только тем, кто не ест мяса, или соблюдает пост. Это простое и очень вкусное блюдо из самых простых и доступных продуктов.

Голубцы с перловкой можно приготовить как в пароварке, так и стандартным образом: в кастрюле. Можно взять как обычную белокочанную капусту, так и савойскую. Этот вид капусты отличается более мягкими и пластичными листьями, так что в них удобно заворачивать начинку, а также готовое блюдо приобретает едва уловимый ореховый привкус.

Грибы можно взять какие угодно, но хорошо, если вы добавите чуть-чуть лесных. Они обладают более сильным грибным ароматом. А также для приготовления этого блюда понадобится перловка. Эту крупу очень легко приготовить и она удивит вас своим вкусом. Фокус рассказывал ранее, как варить перловку правильно.

Постные голубцы с перловкой и грибами

Ингредиенты:

перловая крупа – 200 гр;

кочан капусты;

одна небольшая луковица;

одна морковка;

корень сельдерея – 100 гр;

грибы – 500 гр;

растительное масло, соль, черный перец.

Для соуса:

грибы – 250 гр;

мука – 1 ч. л.;

растительное масло, соль, тимьян, зеленый лук, перец.

Для начала сварите перловку. Эта каша обладает свойством впитывать в себя все ароматы, так что для голубцов она подходит идеально. Для начала очень тщательно ее вымойте, пока вода не станет прозрачной. И перед варкой ее лучше замочить на несколько часов, а лучше на ночь.

После варите, залив холодной водой в соотношении три к одному, пока вся вода не испарится.

Подготовьте капустные листья для голубцов. Из кочана аккуратно вырежьте кочерыжку, поместите капусту в кастрюлю с кипятком и продержите там минут пятнадцать. Это же можно сделать и в пароварке. Разберите кочан по листочку и срежьте утолщенную часть.

Лук мелко нарежьте, морковку натрите на средней терке, корень сельдерея нарежьте мелкими кубиками. Грибы также нарежьте кубиками. Пожарьте овощи с грибами на растительном масле, пока они не станут мягкими. Перемешайте с перловкой, посолите и поперчите. Теперь заворачивайте голубцы, уложите их в кастрюлю.

Приготовьте соус. Грибы нарежьте маленькими кубиками и слегка подрумяньте на растительном масле. Всыпьте чайную ложку муки и перемешайте. Влейте воду и доведите до кипения. Посолите, поперчите, проварите минут пять. Залейте соусом голубцы и тушите около получаса. Перед тем как выключите огонь, добавьте тимьян и зеленый лук.