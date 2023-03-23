Голубці зазвичай готують з м'ясом і рисом, але в капустяний лист можна загорнути і цікавішу начинку.

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Пісні голубці з грибами та перловкою подобаються не тільки тим, хто не їсть м'яса або дотримується посту. Це проста і дуже смачна страва з найпростіших і найдоступніших продуктів.

Голубці з перловкою можна приготувати як у пароварці, так і стандартним чином: у каструлі. Можна взяти як звичайну білокачанну капусту, так і савойську. Цей вид капусти вирізняється м'якшим і пластичнішим листям, тож у нього зручно загортати начинку, а також готова страва набуває ледь вловимого горіхового присмаку.

Гриби можна взяти які завгодно, але добре, якщо ви додасте трохи лісових. Вони мають сильніший грибний аромат. А також для приготування цієї страви знадобиться перловка. Цю крупу дуже легко приготувати і вона здивує вас своїм смаком. Фокус розповідав раніше, як варити перловку правильно.

Пісні голубці з перловкою та грибами

Інгредієнти:

перлова крупа – 200 г;

одна капустина;

одна невелика цибулина;

одна морквина;

корінь селери – 100 г;

гриби – 500 г;

олія, сіль, чорний перець.

Для соусу:

гриби – 250 г;

борошно — 1 ч. л.;

олія, сіль, чебрець, зелена цибуля, перець.

Для початку зваріть перловку. Ця каша має властивість вбирати в себе всі аромати, так що для голубців вона підходить ідеально. Для початку дуже ретельно її вимийте, доки вода не стане прозорою. І перед варінням її краще замочити на кілька годин, а краще на ніч.

Після цього варіть, заливши холодною водою у співвідношенні три до одного, доки вся вода не випарується.

Підготуйте капустяне листя для голубців. З головки акуратно виріжте качан, помістіть капусту в каструлю з окропом і протримайте там хвилин п'ятнадцять. Це ж можна зробити і в пароварці. Розберіть качан по листочку і зріжте потовщену частину.

Цибулю дрібно наріжте, морквину натріть на середній тертці, корінь селери наріжте дрібними кубиками. Гриби також наріжте кубиками. Посмажте овочі з грибами на олії, поки вони не стануть м'якими. Перемішайте з перловкою, посоліть і поперчіть. Тепер загортайте голубці, покладіть їх у каструлю.

Приготуйте соус. Гриби наріжте маленькими кубиками і злегка підрум'яньте на рослинній олії. Всипте чайну ложку борошна та перемішайте. Влийте воду і доведіть до кипіння. Посоліть, поперчіть, проваріть хвилин п'ять. Залийте соусом голубці й тушкуйте близько тридцяти хвилин. Перед тим як вимкнути вогонь, додайте чебрець і зелену цибулю.