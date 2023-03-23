Идеально на обед: рецепт очень простой и вкусной сhicken-пасты

Такая паста по вкусу ничем не уступает пасте болоньезе или карбонара.

Related video

Паста – традиционное блюдо итальянской кухни, которое тем не менее очень полюбилось украинцам, и теперь оно – не редкость в меню многих семей. Предлагаем приготовить сhicken-пасту с куриным мясом, которая пополнит копилку любимых рецептов и понравится домочадцам. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина не ПП.

Chicken-паста

Ингредиенты:

паста любая – 200 гр;

куриное филе – 1 шт;

лук репчатый – 1 шт;

чеснок – 1 зубчик;

томатная паста – 1,5 ст. л;

сливки 20% – 300 мл;

соль, сахар, перец, сушенный чеснок, паприка – для посыпки мяса;

зелень, сыр – для подачи;

куркума, соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Отварить макароны (пасту) в подсоленной воде до готовности.

Куриное филе разрезать вдоль, чтобы получилось два стейка. Приправить мясо специями, немного растительного масла втереть в филе. Оставить на 10 минут, чтобы оно напиталось специями.

На растительном масле обжарить мясо с обеих сторон до золотистости, затем отставить. Чтобы мясо было более сочным, можно завернуть его в фольгу.

В том же масле, где жарилось филе, обжарить лук, добавить чеснок, томатную пасту. Через три минуты добавить специи, немного воды, в которой варились макароны, сливки. Все хорошо протушить и соединить с макаронами, с которых предварительно слита вода.

Перед подачей можно посыпать мелко рубленной зеленью и тертым сыром.

Ранее Фокус писал, как приготовить пасту болоньезе.