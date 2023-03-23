Идеально на обед: рецепт очень простой и вкусной сhicken-пасты
Такая паста по вкусу ничем не уступает пасте болоньезе или карбонара.
Паста – традиционное блюдо итальянской кухни, которое тем не менее очень полюбилось украинцам, и теперь оно – не редкость в меню многих семей. Предлагаем приготовить сhicken-пасту с куриным мясом, которая пополнит копилку любимых рецептов и понравится домочадцам. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина не ПП.
Chicken-паста
Ингредиенты:
- паста любая – 200 гр;
- куриное филе – 1 шт;
- лук репчатый – 1 шт;
- чеснок – 1 зубчик;
- томатная паста – 1,5 ст. л;
- сливки 20% – 300 мл;
- соль, сахар, перец, сушенный чеснок, паприка – для посыпки мяса;
- зелень, сыр – для подачи;
- куркума, соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
Отварить макароны (пасту) в подсоленной воде до готовности.
Куриное филе разрезать вдоль, чтобы получилось два стейка. Приправить мясо специями, немного растительного масла втереть в филе. Оставить на 10 минут, чтобы оно напиталось специями.
На растительном масле обжарить мясо с обеих сторон до золотистости, затем отставить. Чтобы мясо было более сочным, можно завернуть его в фольгу.
В том же масле, где жарилось филе, обжарить лук, добавить чеснок, томатную пасту. Через три минуты добавить специи, немного воды, в которой варились макароны, сливки. Все хорошо протушить и соединить с макаронами, с которых предварительно слита вода.
Перед подачей можно посыпать мелко рубленной зеленью и тертым сыром.
Ранее Фокус писал, как приготовить пасту болоньезе.