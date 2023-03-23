Ідеально на обід: рецепт дуже простої і смачної сhicken-пасти

Така паста за смаком нічим не поступається пасті болоньєзе або карбонара.

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Паста — традиційна страва італійської кухні, яку дуже люблять українці, і тепер вона — не рідкість у меню багатьох сімей. Пропонуємо приготувати сhicken-пасту з курячим м'ясом, яка поповнить скарбничку улюблених рецептів та сподобається домочадцям. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістіна не ПП.

Chicken-паста

Інгредієнти:

паста будь-яка — 200 г;

куряче філе — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

томатна паста — 1,5 ст. л;

вершки 20% — 300 мл;

сіль, цукор, перець, сушений часник, паприка — для посипання м'яса;

зелень, сир — для подачі;

куркума, сіль, перець, сушений часник — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Відварити макарони (пасту) у підсоленій воді до готовності.

Куряче філе розрізати вздовж, щоб вийшло два стейки. Приправити м'ясо спеціями, трохи олії втерти у філе. Залишити на 10 хвилин, щоб воно наситилося спеціями.

На олії обсмажити м'ясо з обох боків до золотистості, потім відставити. Щоб м'ясо було соковитішим, можна загорнути його у фольгу.

У тій же олії, де смажилося філе, обсмажити цибулю, додати часник, томатну пасту. Через три хвилини додати спеції, трохи води, в якій варилися макарони, вершки. Все добре протушкувати та з'єднати з макаронами, з яких попередньо злита вода.

Перед подачею можна посипати дрібно рубаною зеленню і тертим сиром.

Раніше Фокус писав, як приготувати пасту болоньєзе.