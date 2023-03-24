Жареная картошка в казане: необыкновенный узбекский рецепт

Разумеется, картошку узбеки тоже делают по-своему — в казане, и для аромата — с чем-то мясным

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Жареная картошка по-узбекски имеет свой колорит, который прекрасно объясняет известный мастер национальной кухни Сталик Ханкишиев. Он и сам фанат казана, но в данном случае, казан полагается по классике. Особый привкус обеспечивается за счет сала (в идеале — курдючного, но это не обязательно) и чего-то мясного.

Жареная картошка по-узбекски

Ингредиенты:

картошка — 1 кг ;

сало — 250–300 г;

репчатый лук — 500 г;

ветчина или корейка — 200–300 г;

сладкий перец — 2-3;

зелень;

зира;

соль

Жареную картошку по-узбекски готовим так. Вытапливаем в казане курдючное сала (а нет курдючного — берем другое, а в крайнем случае — растительное масло). Нарезаем картошку крупными ломтями, обжариваем в казане — или сразу, или порциями (но каждый ломоть выкладываем обсушиться и посыпаем солью).

Маслу в казане даем немного остыть и опускаем в него порезанный кольцами лук, а на нем раскладываем слой какого-нибудь готового мяса (ветчина, корейка и т.д.), нарезанного мелкими кубиками. Поверх мяса идет обжаренная картошка. Посыпаем ее зирой, а сверху укладываем еще один слой — сладкий перец полосками. Для аромата добавляем зелень — и накрываем казан плотно крышкой.

Держим десять минут на среднем огне, и еще десять — на малом. Жареная картошка по-узбекски готова!