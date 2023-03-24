Смажена картопля у казані: незвичайний узбецький рецепт

Зрозуміло, картоплю узбеки теж роблять по-своєму — в казані, і для аромату — з чимось м'ясним

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Смажена картопля по-узбецьки має свій колорит, який чудово пояснює відомий майстер національної кухні Сталік Ханкішієв. Він і сам фанат казана, але в даному випадку казан належить використовувати по класиці. Особливий присмак забезпечується за рахунок сала (в ідеалі курдючного, але це не обов'язково) і чогось м'ясного.

Смажена картопля по-узбецьки

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

сало — 250-300 г;

цибуля — 500 г;

шинка або корейка — 200-300 г;

солодкий перець — 2-3;

зелень;

зіра;

сіль

Смажену картоплю по-узбецьки готуємо так. Витоплюємо в казані курдючне сало (а немає курдючного — беремо інше, а в крайньому випадку — олію). Нарізаємо картоплю великими скибками, обсмажуємо в казані — або відразу, або порціями (але кожен шмат викладаємо обсушитися і посипаємо сіллю).

Маслу в казані даємо трохи охолонути і опускаємо в нього порізану кільцями цибулю, а на ньому розкладаємо шар якогось готового м'яса (шинка, корейка і т.д.), нарізаного дрібними кубиками. Поверх м'яса йде обсмажена картопля. Посипаємо її зірою, а зверху укладаємо ще один шар — солодкий перець смужками. Для аромату додаємо зелень і накриваємо казан щільно кришкою.

Тримаємо десять хвилин на середньому вогні і ще десять — на малому. Смажена картопля по-узбецьки готова!