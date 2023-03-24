Простой рецепт. Как приготовить знаменитые булочки синнабоны с корицей

Сдобные булочки, которые похожи на улиток – это один из самых популярных рецептов в мире.

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Синнабоны с корицей могут похвастаться невероятной популярностью с того момента, как были изобретены в Сиэтле в 1985 году. Два пекаря решили изобрести "самую вкусную в мире коричную булочку" и им это удалось.

Синнабон — сладкая булочка-улитка с корицей и глазурью с той поры видоизменилась и теперь готовят синнабоны с шоколадом, вишней и сливочным кремом. Но классический рецепт – вне конкуренции. Фокус расскажет, как их приготовить.

Синнабоны с корицей

Ингредиенты:

для крема:

творожный сыр — 140 гр;

сахарная пудра — 80 гр;

молоко — 1 ст. л.;

сливочное масло — 80 гр;

для теста:

теплое молоко — 200 мл;

сухие дрожжи — 2 ч. л. с горкой;

два яйца;

сахар — 100 гр;

сливочное масло — 80 гр;

соль — 0,5 ч. л.;

мука — 520 гр;

коричневый сахар — 200 гр;

корица — 20 гр.

Сначала приготовим тесто. В теплое молоко насыпаем дрожжи, сахар и соль, хорошо перемешиваем и оставляем на 10 минут. После вмешиваем в тесто миксером мягкое сливочное масло, яйца и муку. Замешиваем мягкое тесто.

После смазываем его растительным маслом, накрываем пищевой пленкой и полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 1 час. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

После раскатываем его в тонкий прямоугольный пласт. Смазываем тесто мягким сливочным маслом, посыпаем коричневым сахаром с корицей, сворачиваем тесто в плотный рулет и разрезаем его на будущие булочки по 3 см толщиной. Из этого количества теста должно получится 16 булочек.

После разогреваем духовку до 180 градусов, застилаем противень пергаментом и выкладываем синнабоны на расстоянии друг от друга. Оставляем под полотенцем минут на сорок, а потом выпекаем около получаса.

Пока синнабоны пекутся, готовим крем.

Смешиваем все ингредиенты и взбиваем миксером, крем наносим на горячие булочки кисточкой.

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