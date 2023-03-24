Простий рецепт. Як приготувати знамениті булочки сінабони з корицею
Здобні булочки, які схожі на равликів — це один із найпопулярніших рецептів у світі.
Сінабони з корицею можуть похвалитися неймовірною популярністю з того моменту, як були винайдені в Сіетлі в 1985 році. Два пекарі вирішили винайти "найсмачнішу у світі коричну булочку" і їм це вдалося.
Сінабон — солодка булочка-равлик із корицею і глазур'ю з того часу видозмінилася і тепер готують сінабони із шоколадом, вишнею і вершковим кремом. Але класичний рецепт — поза конкуренцією. Фокус розкаже, як їх приготувати.
Сінабони з корицею
Інгредієнти:
для крему:
- сирний сир — 140 г;
- цукрова пудра — 80 г;
- молоко — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 80 г.
для тесту:
- тепле молоко — 200 мл;
- сухі дріжджі — 2 ч. л. з гіркою;
- два яйця;
- цукор — 100 г;
- вершкове масло — 80 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- борошно — 520 г;
- коричневий цукор — 200 г;
- кориця — 20 г.
Спочатку приготуємо тісто. У тепле молоко насипаємо дріжджі, цукор і сіль, добре перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Після цього вмішуємо в тісто міксером м'яке вершкове масло, яйця і борошно. Замішуємо м'яке тісто.
Після цього змащуємо його олією, накриваємо харчовою плівкою і рушником і залишаємо за кімнатної температури на 1 годину. Тісто має збільшитися в об'ємі вдвічі.
Після цього розкатуємо його в тонкий прямокутний пласт. Змащуємо тісто м'яким вершковим маслом, посипаємо коричневим цукром із корицею, згортаємо тісто в щільний рулет і розрізаємо його на майбутні булочки по 3 см завтовшки. З цієї кількості тіста має вийти 16 булочок.
Після розігріваємо духовку до 180 градусів, застилаємо лист пергаментом і викладаємо сінабони на відстані один від одного. Залишаємо під рушником хвилин на сорок, а потім випікаємо приблизно пів години.
Поки сінабони печуть, готуємо крем.
Змішуємо всі інгредієнти та збиваємо міксером, крем наносимо на гарячі булочки пензликом.
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