Рецепт вкусного мяса. Как приготовить идеальный стейк

Вкусный стейк можно приготовить на сковороде. И он получится вкусным, сочным и отлично прожаренным.

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На сковороде можно приготовить любой стейк. Как из говядины, так и из индейки, или свинины. Но помните, что степень прожарки для свинины – только одна: well done. Если вам нравится мясо "с кровью", то тут один выбор: говядина.

Фокус расскажет, как приготовить идеальный стейк.

Если на мясе слишком много жиры – срежьте его, иначе стейк будет не жариться, а тушиться. Но немного растопленного жира вкус стейка только улучшит.

Достаньте стейк из холодильника заранее и обсушите бумажными полотенцами. Стейк не должен быть очнеь холодным и не должен быть мокрым. Так что принято давать мясу "отдохнуть" перед готовкой.

Равномерно присыпьте мясо солью и специями и оставьте на полчаса. Можно солить и перчить уже во время готовки, именно так многие шеф-повара и делают. Но заранее приправленный стейк будет более сочным и приправленным, так что выбор за вами. Специи выбирайте по вкусу, но лучший выбор – это классика: соль и смесь перцев.

Пока стейк "отдыхает", разогрейте сковороду. Она должна быть максимально горячей, когда вы начнете готовить.

Смажьте стейк тонким слоем растительного масла кисточкой и положите на горячую сухую сковороду.

Масло лучше использовать оливковое, или любое растительное без запаха. Слой масла на мясе должен быть тонким и равномерным.

Поджарьте стейк по минуте с каждой стороны, чтобы запечатать соки внутри. Если стейк толстый, то лучше и бока его прижарить, чтобы соки гарантированно остались внутри. Лучше всего это делать кулинарными щипцами.

Продолжайте жарить стейк на сковороде. Если хотите классическую прожарку medium – жарьте стейк в общей сложности по 2,5 минуты на каждой стороне.

Если предпочитаете Blue, или extra-rare — практически сырое мясо с легкой корочкой, то жарьте стейк минуту, потом оберните фольгой и пусть потомится минут 10.

Растопите на сковороде кусочек сливочного масла и поливайте им стейк во время жарки. Масла нужно немного – половина столовой ложки. В растопленное масло можно добавить веточку свежего розмарина, пару зубчиков чеснока, или пару ягод можжевельника.

После выложите стейк на фольгу, плотно заверните и подождите 10 минут. Стейк снова должен "отдохнуть", чтобы остаться сочным.

Также вы можете готовить стейки и с помощью духовки. Это скорей касается стейков из свинины. После всех манипуляций на сковороде, заверните мясо в фольгу и отправьте в разогретую духовку минут на десять.

Также из мяса, точнее из мясного фарша, можно приготовить вкуснейшие тефтели с луковым соусом.