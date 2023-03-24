Рецепт смачного м'яса. Як приготувати ідеальний стейк

Смачний стейк можна приготувати на сковороді. І він вийде смачним, соковитим і добре просмаженим.

Related video

На сковороді можна приготувати будь-який стейк. Як із яловичини, так і з індички чи свинини. Але пам'ятайте, що ступінь прожарювання для свинини — лише один: well done. Якщо вам подобається м'ясо з кров'ю, то тут один вибір: яловичина.

Фокус розповість, як приготувати ідеальний стейк.

Якщо на м'ясі занадто багато жиру, зріжте його, інакше стейк не смажиться, а тушкується. Але трохи розтопленого жиру смак стейку лише покращить.

Дістаньте стейк із холодильника заздалегідь і обсушіть паперовими рушниками. Стейк не повинен бути дуже холодним і не повинен бути мокрим. Отже, прийнято давати м'ясу "відпочити" перед приготуванням.

Поступово посипте м'ясо сіллю та спеціями і залиште на пів години. Можна солити й перчити вже під час готування, саме так багато шеф-кухарів і роблять. Але заздалегідь приправлений стейк буде соковитішим, так що вибір за вами. Спеції вибирайте до смаку, але найкращий вибір — це класика: сіль і суміш перців.

Поки стейк відпочиває, розігрійте сковороду. Вона має бути максимально гарячою, коли ви почнете готувати.

Змастіть стейк тонким шаром олії пензликом і покладіть на гарячу суху сковороду.

Олію краще використовувати оливкову або будь-яку рослинну без запаху. Шар олії на м'ясі має бути тонким і рівномірним.

Смажте стейк по хвилині з кожного боку, щоб запечатати соки всередині. Якщо стейк товстий, то краще й боки його присмажити, щоб соки гарантовано залишилися всередині. Найкраще це робити кулінарними щипцями.

Продовжуйте смажити стейк на сковороді. Якщо хочете класичне прожарювання medium — смажте стейк загалом по 2,5 хвилини на кожній стороні.

Якщо віддаєте перевагу Blue або extra-rare — практично сире м'ясо з легкою скоринкою, то смажте хвилину стейк, потім оберніть фольгою і нехай потушкується хвилин 10.

Розтопіть на сковороді шматочок вершкового масла та поливайте ним стейк під час смаження. Масла потрібно небагато — половина столової ложки. У розтоплене масло можна додати гілочку свіжого розмарину, пару зубчиків часнику або пару ягід ялівцю.

Після цього викладіть стейк на фольгу, щільно загорніть і зачекайте 10 хвилин. Стейк знову має "відпочити", щоб залишитися соковитим.

Також ви можете готувати стейки й за допомогою духовки. Це швидше стосується стейків зі свинини. Після всіх маніпуляцій на сковороді загорніть м'ясо у фольгу та відправте в розігріту духовку хвилин на десять.

Також із м'яса, точніше з м'ясного фаршу можна приготувати смачні тефтелі з цибулевим соусом.