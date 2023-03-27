Без муки и сахара. Рецепт вкусной бюджетной творожной запеканки

Такую запеканку можно подавать со сметаной, медом или другими добавками по вкусу.

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Творожная запеканка – один из самых любимых десертов для многих, поскольку он легкий, нежный и очень мягкий. Готовиться она быстро, на вкус получается отличной и не требует большого количества продуктов. Кулинарный блогер Кристина Азизян и вовсе предложила рецепт запеканки без муки и сахара, что делает это блюдо еще более бюджетным и полезным, но не менее аппетитным.

Творожная запеканка без муки и сахара

Ингредиенты:

творог – 1 пачка;

яйца – 2 шт;

сметана – 2 ст. л;

йогурт – 100 гр. Если нет йогурта, можно заменить сметаной;

кукурузный крахмал – 2 ст. л;

ванильный сахар;

мед или сахарная пудра – по желанию для тех, кто все же любит послаще.

Способ приготовления:

В глубокой посуде взбить творог и яйца, добавить сметану, йогурт (если есть), крахмал, ванильный сахар, все хорошо перемешать.

Получившуюся массу разлить в подготовленные небольшие формы или одну большую, украсить ягодами (по желанию) и выпекать в духовке, разогретой до 190 градусов, пока на запеканке не появится румяная корочка. При подаче можно полить запеканку сметаной, шоколадом или сиропом, будет одинаково вкусно. Она отлично пойдет и в теплом виде, и остывшая.

Ранее Фокус писал, как быстро приготовить бюджетную запеканку на ужин.