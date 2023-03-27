Без борошна та цукру. Рецепт смачної бюджетної сирної запіканки

Таку запіканку можна подавати зі сметаною, медом чи іншими добавками до смаку.

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Сирна запіканка – один із найулюбленіших десертів для багатьох, оскільки він легкий, ніжний та дуже м'який. Готується вона швидко, на смак виходить відмінною і не вимагає великої кількості продуктів. Кулінарний блогер Крістіна Азізян взагалі запропонувала рецепт запіканки без борошна і цукру, що робить цю страву ще більш бюджетною і корисною, але не менш апетитною.

Сирна запіканка без борошна та цукру

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 1 пачка;

яйця – 2 шт.;

сметана – 2 ст. л;

йогурт — 100 г. Якщо немає йогурта, можна замінити сметаною;

кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л;

ванільний цукор;

мед або цукрова пудра — за бажанням для тих, хто все ж любить солодше.

Спосіб приготування:

У глибокій посудині збити сир і яйця, додати сметану, йогурт (якщо є), крохмаль, ванільний цукор, все добре перемішати.

Масу, що вийшла, розлити в підготовлені невеликі форми або одну велику, прикрасити ягодами (за бажанням) і випікати в духовці, розігрітій до 190 градусів, поки на запіканці не з'явиться рум'яна скоринка. При подачі можна полити запіканку сметаною, шоколадом або сиропом, однаково буде смачно. Вона чудово смакуватиме і в теплому вигляді, й холодна.

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати бюджетну запіканку на вечерю.