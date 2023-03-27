Похожий на заснеженные горы. Рецепт вкусного и оригинального торта "Карпатка"

Рельеф коржей демерта напоминает Карпаты, а белая пудра – заснеженные вершины гор. Благодаря форме торта и появилось его название.

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Если вы любите эклеры, то торт "Карпатка", рецептом которого поделился кулинарный блогер Юрий Королев, – способ приготовить любимое пирожное в несколько видоизмененной форме. Вкус от этого не пострадает, более того, такой торт по вкусу напоминает пломбир. Уверены, что гости и домочадцы по достоинству оценят этот десерт.

Торт "Карпатка"

Ингредиенты:

Для теста:

вода – 70 гр;

молоко – 70 гр;

масло сливочное – 60 гр;

мука – 100 гр;

соль – 1/4 ч. л;

сахар – 1/4 ч. л;

яйцо – 3 шт.

Для заварного крема:

яйцо – 2 шт;

молоко – 500 мл;

сахар – 130 гр;

ванильный сахар – 10 гр;

крахмал кукурузный – 40 гр;

сливочное масло (жирность 82%) – 150 гр.

Способ приготовления:

В глубокую посуду вбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар и крахмал, все взбить. Молоко нагреть, но не кипятить, ввести в него яичную массу, варить, постоянно помешивая, до загустения. Помешивание нужно для того, чтобы крем не пригорел, и чтобы не было комочков. Накрыть крем в контакт пищевой пленкой и оставить остывать.

Тем временем готовим крем. В сотейнике разогреть воду, масло, молоко, соль и сахар. Когда все раствориться, ввести просеянную муку. Тесто загустеет буквально на глазах. Подержать его пару минут до испарения влаги, затем снять с плиты. В остывшее до теплого состояния тесто ввести по одному яйца. Готовое тесто разделить на два коржа, выпекать 20 минут каждый в духовке, разогретой до 190 градусов.

Пока коржи готовятся, доделываем крем. Сливочное масло взбить добела, вмешать заварной крем, постепенно добавляя его к маслу.

Собирать торт лучше с помощью кулинарного кольца. На дно положить первый корж, выложить на него весь крем, а сверху слегка посыпать пудрой. Рельеф коржей будет напоминать Карпаты, а белая пудра – заснеженные вершины гор.

Ранее Фокус писал, как быстро приготовить торт "Медовик" без раскачивания коржей.