Схожий на засніжені гори. Рецепт смачного та оригінального торта "Карпатка"

Рельєф коржів торта нагадує Карпати, а біла пудра – засніжені вершини гір. Завдяки формі торта і з'явилася його назва.

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Якщо ви любите еклери, то торт "Карпатка", рецептом якого поділився кулінарний блогер Юрій Корольов, — спосіб приготувати улюблене тістечко у дещо видозміненій формі. Смак від цього не постраждає, а більше, такий торт за смаком нагадує пломбір. Упевнені, що гості та домашні гідно оцінять цей десерт.

Торт "Карпатка"

Інгредієнти:

Для тіста:

вода – 70 г;

молоко – 70 г;

масло вершкове – 60 г;

борошно — 100 г;

сіль — 1/4 ч. л;

цукор – 1/4 ч. л;

яйце – 3 шт.

Для заварного крему:

яйце – 2 шт;

молоко – 500 мл;

цукор – 130 г;

ванільний цукор – 10 г;

крохмаль кукурудзяний – 40 г;

вершкове масло (жирність 82%) – 150 г.

Спосіб приготування:

У глибокий посуд вбити яйця, додати цукор, ванільний цукор та крохмаль, все збити. Молоко нагріти, але не кип'ятити, ввести в нього яєчну масу, варити, постійно помішуючи, до загусання. Помішування потрібно для того, щоб крем не пригорів, і щоб не було грудочок. Накрити крем у контакт харчовою плівкою та залишити, щоб охолов.

Далі готуємо крем. У посудині з товстим дном розігріти воду, олію, молоко, сіль та цукор. Коли все розчинитися, всипати просіяне борошно. Тісто загусне буквально на очах. Потримати його кілька хвилин до випаровування вологи, потім зняти з плити. У тепле тісто ввести по одному яйця. Готове тісто розділити на два коржі, випікати 20 хвилин кожен у духовці, розігрітій до 190 градусів.

Поки коржі готуються, доробляємо крем. Вершкове масло збити, поки збіліє, вмішати заварний крем поступово додаючи його до масла.

Збирати торт краще за допомогою кулінарного кільця. На дно покласти перший корж, викласти на нього крем, а зверху трошки посипати пудрою. Рельєф коржів нагадуватиме Карпати, а біла пудра – засніжені вершини гір.

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати торт "Медовик" без розкачування коржів.