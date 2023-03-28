Картофельные зразы с кабачками: не самый обычный рецепт

Картофельные зразы с кабачками — рецепт не самый обычный, но сочетание получается весьма благородное

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Могут ли быть картофельные зразы с кабачками? Вполне могут, уверяют нас кулинары с Fotorecept.com. На самом деле, в рецепте участвуют еще и сыр, и чеснок — в общем, вкусовая гамма получается весьма широкая. И мы еще раз убеждаемся в безмерной многоликости картофельных зраз…

Картофельные зразы с кабачками

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

яйцо — 2;

мука — 4 ст. л.;

кабачки — 1;

лук репчатый;

сыр — 200 г;

чеснок — 1 головка;

растительное масло;

соль, перец

Картофельные зразы с кабачками начинаются с варки картофеля. Делаем из него пюре, добавляя муку и пару яиц. Все как следует перемешиваем.

Начинка к тому времени может уже быть готова — ее мы вполне успеем сделать, пока варится картофель. Чистим кабачок, трем его на терке, отжимаем лишнюю влагу. Чистим лук и обжариваем до золотистости. Добавляем к нему тертый кабачок и жарим еще минут 5. Добавляем тертый сыр, давленный чеснок (количество которого может быть, конечно, меньше, чем у нас), соль и перец . Все прожариваем еще минуты 2-3.

Из картофельного теста делаем лепешки, внутрь каждой закладываем начинку, защипываем. Обжариваем сделанные нами зразы на сковороде, разогретой с растительным маслом.

Румяные, ароматные картофельные зразы с кабачками великолепно идут под сметану!