Картофельные зразы с кабачками: не самый обычный рецепт
Картофельные зразы с кабачками — рецепт не самый обычный, но сочетание получается весьма благородное
Могут ли быть картофельные зразы с кабачками? Вполне могут, уверяют нас кулинары с Fotorecept.com. На самом деле, в рецепте участвуют еще и сыр, и чеснок — в общем, вкусовая гамма получается весьма широкая. И мы еще раз убеждаемся в безмерной многоликости картофельных зраз…
Картофельные зразы с кабачками
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- яйцо — 2;
- мука — 4 ст. л.;
- кабачки — 1;
- лук репчатый;
- сыр — 200 г;
- чеснок — 1 головка;
- растительное масло;
- соль, перец
Картофельные зразы с кабачками начинаются с варки картофеля. Делаем из него пюре, добавляя муку и пару яиц. Все как следует перемешиваем.
Начинка к тому времени может уже быть готова — ее мы вполне успеем сделать, пока варится картофель. Чистим кабачок, трем его на терке, отжимаем лишнюю влагу. Чистим лук и обжариваем до золотистости. Добавляем к нему тертый кабачок и жарим еще минут 5. Добавляем тертый сыр, давленный чеснок (количество которого может быть, конечно, меньше, чем у нас), соль и перец . Все прожариваем еще минуты 2-3.
Из картофельного теста делаем лепешки, внутрь каждой закладываем начинку, защипываем. Обжариваем сделанные нами зразы на сковороде, разогретой с растительным маслом.
Румяные, ароматные картофельные зразы с кабачками великолепно идут под сметану!