Картопляні зрази з кабачками: не звичайнісінький рецепт

Картопляні зрази з кабачками — рецепт не звичайнісінький, але поєднання виходить дуже благородне.

Related video

Чи можуть бути картопляні зрази з кабачками? Цілком можуть, запевняють нас кулінари з Fotorecept.com. Насправді, у рецепті беруть участь ще і сир, і часник — загалом смакова гама виходить досить широка. І ми ще раз переконуємося в безмірній багатоликості картопляних зразів.

Картопляні зрази з кабачками

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

яйце — 2;

борошно — 4 ст. л.;

кабачки — 1;

цибуля ріпчаста;

сир — 200 г;

часник — 1 головка;

олія;

сіль, перець

Картопляні зрази з кабачками починаються з варіння картоплі. Робимо з неї пюре, додаючи борошно та пару яєць. Усе добре перемішуємо.

Начинка на той час може бути готова — її ми цілком встигнемо зробити, поки вариться картопля. Чистимо кабачок, тремо його на тертці, відтискаємо зайву вологу. Чистимо цибулю й обсмажуємо до золотистості. Додаємо тертий кабачок і смажимо ще хвилин 5. Додаємо тертий сир, тиснутий часник (кількість якого може бути, звичайно, менше, ніж у нас), сіль і перець. Усе просмажуємо ще хвилини 2-3.

Із картопляного тіста робимо коржики, всередину кожного закладаємо начинку, защипуємо. Обсмажуємо зроблені нами зрази на сковороді, розігрітій із олією.

Рум'яні, ароматні картопляні зрази з кабачками чудово йдуть під сметану!