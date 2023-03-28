Картопляні зрази з кабачками: не звичайнісінький рецепт
Картопляні зрази з кабачками — рецепт не звичайнісінький, але поєднання виходить дуже благородне.
Чи можуть бути картопляні зрази з кабачками? Цілком можуть, запевняють нас кулінари з Fotorecept.com. Насправді, у рецепті беруть участь ще і сир, і часник — загалом смакова гама виходить досить широка. І ми ще раз переконуємося в безмірній багатоликості картопляних зразів.
Картопляні зрази з кабачками
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- яйце — 2;
- борошно — 4 ст. л.;
- кабачки — 1;
- цибуля ріпчаста;
- сир — 200 г;
- часник — 1 головка;
- олія;
- сіль, перець
Картопляні зрази з кабачками починаються з варіння картоплі. Робимо з неї пюре, додаючи борошно та пару яєць. Усе добре перемішуємо.
Начинка на той час може бути готова — її ми цілком встигнемо зробити, поки вариться картопля. Чистимо кабачок, тремо його на тертці, відтискаємо зайву вологу. Чистимо цибулю й обсмажуємо до золотистості. Додаємо тертий кабачок і смажимо ще хвилин 5. Додаємо тертий сир, тиснутий часник (кількість якого може бути, звичайно, менше, ніж у нас), сіль і перець. Усе просмажуємо ще хвилини 2-3.
Із картопляного тіста робимо коржики, всередину кожного закладаємо начинку, защипуємо. Обсмажуємо зроблені нами зрази на сковороді, розігрітій із олією.
Рум'яні, ароматні картопляні зрази з кабачками чудово йдуть під сметану!